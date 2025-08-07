Zełenski: To będzie jeden z największych projektów dla całej Europy od dziesięcioleci

Wołodymyr Zełenski w ostatnich dniach intensywnie kontaktuje się zarówno z Donaldem Trumpem, jak i z europejskimi liderami politycznymi, którzy także chcą uczestniczyć w ewentualnym procesie pokojowym. Sprawa ponownie ruszyła w związku z ultimatum wdrożenia sankcji na Rosję przez Amerykanów.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że głos Europy "zostanie usłyszany" w negocjacjach w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. – UE odegra również ważną rolę w odbudowie naszego kraju po wojnie, a będzie to jeden z największych projektów gospodarczych dla całej Europy od dziesięcioleci. Dlatego głos Europy zostanie usłyszany w dyplomacji– powiedział w czwartek prezydent Ukrainy, cytowany przez zachodnie media.

Von der Leyen: W pełni popieramy Ukrainę

Z prezydentem Ukrainy rozmawiała tego dnia Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po rozmowie niemiecka polityk zamieściła na X krótką informację, o czym konwersowali.

"Omówiliśmy kolejne kroki na drodze do wynegocjowanego porozumienia pokojowego i przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, a także jej odbudowy" – napisała.

"Stanowisko Europy jest jasne. W pełni popieramy Ukrainę. Będziemy nadal aktywnie działać na rzecz zagwarantowania sprawiedliwego i trwałego pokoju" – dodała von der Leyen.

W środę Zełenski rozmawiał przez telefon także z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wszystko w kontekście wizyty Witkoffa w Moskwie celem doprowadzenia do zakończenia wojny.

USA: Istotne także stanowisko partnerów z Europy

Doradca Kremla Jurij Uszakow potwierdził, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. "Zgodnie z sugestią strony amerykańskiej osiągnęliśmy wstępne porozumienie w sprawie zorganizowania w najbliższych dniach spotkania na najwyższym szczeblu, czyli spotkania prezydenta Władimira Putina z Donaldem Trumpem" – oznajmił rosyjski polityk.

Z koeli rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że to strona rosyjska wyraziła chęć spotkania z Trumpem. Sekretarz Stanu USA Marco Rubio poinformował, że prezydent spotka się z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem, pod warunkiem, że uda się zbliżyć stanowiska Kijowa i Moskwy, ale również partnerów europejskich. Rubio stwierdził, że kwestie terytorialne prawdopodobnie będą kluczowe, i podkreślił, że na pewnym etapie negocjacji powinno nastąpić zawieszenie broni.

Spotkanie oficjalnie potwierdzono dzień po wizycie w Moskwie wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. Donald Trump mówił, że spotkanie było bardzo owocne i "poczyniono ogromne postępy". W trakcie rozmowy Witkoff poruszył też temat trójstronnego spotkania Trump-Putin-Zełenski, jednak strona rosyjska ustosunkowała się do tego twierdzenia.

