Spotkanie Putina z Zełenskim? Prezydent Rosji zabrał głos

Przywódca spotkał się w czwartek z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjan, który przybył do Moskwy z oficjalną wizytą. Po rozmowach zorganizowano konferencję prasową, na której dziennikarze pytali Putina o możliwość jego spotkania z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim.

Spotkanie z Zełenskim? Putin odsłania karty

Rosyjski dyktator podkreślił, że sam nigdy nie wykluczał spotkania z prezydentem Ukrainy, choć – jak stwierdził – dotąd nie spełniono warunków, które umożliwiłyby przeprowadzenie takich rozmów.

– Wielokrotnie już mówiłem, że generalnie nie mam nic przeciwko temu, jest to możliwe. Ale żeby to się stało, muszą zostać stworzone pewne warunki. Niestety, wciąż jesteśmy daleko od stworzenia tych warunków – zaznaczył Władimir Putin.

Odnosząc się do spotkania z Donaldem Trumpem, prezydent Rosji powiedział, że "z obu stron wykazano zainteresowanie". Putin nie wskazał jednak, kto jako pierwszy zaproponował rozmowę w cztery oczy. – To, czyje słowo padło jako pierwsze, nie ma już znaczenia – dodał.

Jak podkreślił rosyjski prezydent, Zjednoczone Emiraty Arabskie mogłyby być odpowiednim gospodarzem takiego spotkania. Putin przyznał jednocześnie, że poruszył ten temat podczas rozmowy z Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem.

Rozmowy z Trumpem. Doradca Kremla zabrał głos

Z kolei doradca Kremla, Jurij Uszakow, przekazał w czwartek, że Rosja i Stany Zjednoczone rozpoczęły już przygotowania do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

– Osiągnięto porozumienie w sprawie spotkania Putina i Trumpa w najbliższych dniach. Strony rozpoczęły już nad pracę – powiedział Uszakow.

Według niego, specjalny przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff poruszył kwestię trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale "Moskwa pozostawiła tę kwestię bez komentarza”.

Jak wskazał Uszakow, przyszły tydzień będzie przełomowy dla spotkania Putina z Trumpem, ale trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania. Miejsce spotkania zostało już wybrane, ale zostanie ogłoszone później.

Trump chce się spotkać z Putinem. "NYT": W przyszłym tygodniu