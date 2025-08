Wysłannik Trumpa spotkał się z Putinem. Moskwa komentuje

W środę po południu kolumna samochodowa amerykańskiego dyplomaty opuściła Kreml.

Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przybył do Moskwy na rozmowy w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Zdecydowane stanowisko Trumpa

Wyznaczone Kremlowi amerykańskie ultimatum mija bowiem w piątek. Jeśli do tego dnia Rosja i Ukraina nie zawieszą broni, Amerykanie wdrożą wymierzone w Rosję sankcje gospodarcze. Witkoff spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zajmujący się tą tematyką analitycy nie spodziewają się, aby strona rosyjska zgodziła się na zakończenie walk na Ukrainie w tym momencie.

W poniedziałek prezydent Trump jeszcze raz potwierdził, jeśli do piątku Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni. Trump po raz kolejny potwierdził, że "będą sankcje". – Ale oni wydają się być całkiem dobrzy w ich omijaniu. Wiecie, to przebiegłe typy i są całkiem dobrzy w unikaniu sankcji. Zobaczymy więc, co się stanie – powiedział prezydent.

Trump dodał, że jedynym sposobem dla Rosji na ominięcie sankcji byłoby zawarcie układu, dzięki któremu "ludzie przestaną ginąć".

Doradca Putina o rozmowach Putin-Witkoff

Do rozmów odniósł się, cytowany przez agencję Ria Novosti, doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow.

– Jeśli mamy wymienić tematy, to na pierwszym miejscu jest oczywiście kryzys ukraiński. Drugim tematem są perspektywy ewentualnego rozwoju współpracy strategicznej między USA a Rosją – powiedział przedstawiciel Kremla.

Doradca zaznaczył, że rosyjski dyktator "przekazał pewne sygnały Stanom Zjednoczonym w kwestii ukraińskiej i otrzymał podobne od Donalda Trumpa za pośrednictwem Witkoffa".

– Sytuacja jest taka, że nasz prezydent ma teraz pełne informacje, czyli nasze sygnały i informacje od prezydenta Trumpa. A Trump nie został jeszcze poinformowany o wynikach tego spotkania. Dlatego powstrzymałbym się od bardziej szczegółowych komentarzy – podkreślił Uszakow. – Zobaczymy, kiedy Witkoff będzie mógł zdać Trumpowi relację z dzisiejszej rozmowy. Potem, oczywiście, będziemy mogli uzupełnić moje komentarze czymś bardziej treściwym – dodał.

