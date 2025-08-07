"Osiągnięto porozumienie". Spotkanie Trump - Putin coraz bliżej

– Osiągnięto porozumienie w sprawie spotkania Putina i Trumpa w najbliższych dniach. Strony rozpoczęły już nad pracę – powiedział Uszakow.

Według niego, specjalny przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff poruszył kwestię trójstronnego spotkania Putina, Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale "Moskwa pozostawiła tę kwestię bez komentarza”.

Jak wskazał Uszakow, przyszły tydzień będzie przełomowy dla spotkania Putina z Trumpem, ale trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania. Miejsce spotkania zostało już wybrane, ale zostanie ogłoszone później.

Spotkanie Trumpa z Putinem

Wczoraj specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff poleciał do Moskwy na rozmowy. "The New York Times” poinformował, że Trump planuje osobiste spotkanie z Putinem w przyszłym tygodniu, a następnie rozmowy trójstronne z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański prezydent poinformował o swoich planach podczas środowej rozmowy telefonicznej z europejskimi przywódcami, m.in. kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, a także sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Sam Trump stwierdził, że istnieje "bardzo duże prawdopodobieństwo”, że dojdzie do spotkania z Zełenskim i Putinem.

Według amerykańskich mediów, Trump polecił swojemu zespołowi przyspieszenie organizacji spotkania z oboma przywódcami. Rozmowy mogą się odbyć już w przyszłym tygodniu lub w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

O możliwości spotkania polityków mówił także Sekretarz Stanu USA Marco Rubio. Według niego, Stany Zjednoczone po raz pierwszy otrzymały jasne sygnały, "że Rosja może poprosić o zakończenie wojny”. Nie ujawnił jednak warunków Kremla. Jak zauważył, kwestie terytorialne mogą stać się kluczowe. Na pewnym etapie negocjacji powinno zaś nastąpić zawieszenie broni.

