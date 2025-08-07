Chiny nie pozwolą Rosji na zawarcie pokoju na Ukrainie. Oto powód
Chiny nie pozwolą Rosji na zawarcie pokoju na Ukrainie. Oto powód

Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent Rosji Władimir Putin
Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent Rosji Władimir Putin Źródło: Wikimedia Commons
Pekin wspiera Moskwę w konflikcie zastępczym mającym na celu osłabienie USA przed potencjalnym atakiem na Tajwan.

Podczas gdy administracja Trumpa zintensyfikowała wysiłki na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, Chiny skutecznie sabotują proces pokojowy, podsycając konflikt z ukrycia. Jak pisze Rebecca Koffler, analityczka wywiadu wojskowego i była oficer wywiadu Pentagonu, Xi Jinping nie jest zainteresowany zakończeniem wojny – wręcz przeciwnie, Pekin dąży do jej jak najdłuższego trwania.

Chiny osłabiają USA

Koffler uważa, że Chiny postrzegają konflikt na Ukrainie jako wojnę zastępczą, która wyczerpuje obu głównych rywali – Moskwę i Waszyngton. Podczas gdy Stany Zjednoczone finansują obronę Ukrainy, Chiny wspierają Moskwę, dostarczając mikroelektronikę, systemy optyczne, komponenty dronów i inne technologie podwójnego zastosowania, kluczowe dla prowadzenia wojny.

Źródła wywiadowcze donoszą o utworzeniu tajnej fabryki dronów bojowych w Chinach we współpracy z rosyjskim koncernem Ałmaz-Antej. Jest to element głębszej strategii Pekinu: zachowania neutralności przy jednoczesnym wspieraniu Rosji w przedłużającej się wojnie.

Pod pretekstem współpracy gospodarczej Chiny importują miliony baryłek rosyjskiej ropy i gazu rocznie, często za pośrednictwem tajnej floty, omijając sankcje. Po tym, jak Trump nałożył na Indie nowe cła w wysokości 25 proc. na import rosyjskiej ropy, Chiny kontynuowały zakupy bez zmian, odrzucając nawet groźbę wprowadzenia 100-procentowego cła przez Sekretarza Skarbu USA.

Eksperci widzą w tym wsparciu dla Moskwy element strategicznego kalkulacji: przedłużający się konflikt pozwala Chinom na redukcję amerykańskich zapasów broni i zmniejsza gotowość USA do przeciwdziałania potencjalnej inwazji na Tajwan, co uważa się za realny scenariusz.

"Podczas gdy dwa tygrysy walczą w dolinie, mądra małpa siedzi na górze i obserwuje” – tak autorka pisze o taktyce Xi Jinpinga, cytując chińską alegorię.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: The Telegraph
