Boliwia: Biskupi apelują o odpowiedzialny udział w wyborach

Biskupi przypominają, że to ważne wydarzenie demokratyczne odbywa się w kontekście "głębokiego kryzysu gospodarczego i niepewności społecznej”. Sytuacja ta jest związana także z podziałami wewnątrz Ruchu na rzecz Socjalizmu (MAS), lewicowej partii rządzącej od prawie dwudziestu lat, z wyjątkiem krótkiej przerwy. Jak wskazują sondaże bardzo prawdopodobna jest radykalna zmiana polityczna. Prowadzą dwaj kandydaci – zdecydowani przeciwnicy MAS, Jorge Doria Medina i były prezydent Jorge Quiroga.

Apel biskupów

Pomimo trudnej sytuacji, boliwijski episkopat wzywa obywateli, aby nie tracili nadziei i nie zniechęcali się, ale wzmocnili swoje zaangażowanie na rzecz demokracji. Wezwanie do udziału w wyborach nie powinno wynikać wyłącznie z obowiązku obywatelskiego, ale także z dążenia do wzmocnienia instytucji i demokracji w kraju. W związku z tym biskupi wzywają do podjęcia decyzji o oddaniu głosu nie z powodu "przekazów lub strachu, ale wypływających ze świadomości demokratycznej”. Decyzja każdego wyborcy powinna być oparta na znajomości programów kandydatów i ich zaangażowaniu w pracę na rzecz dobra wspólnego – zaznaczają.

Zdaniem episkopatu, Boliwia potrzebuje stabilności gospodarczej, społecznej i politycznej, aby stawić czoła licznym pilnym problemom, w szczególności ubóstwu i nierównościom społecznym. Zwracając się do przyszłych rządzących i wybranych władz, biskupi proszą ich o zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących, wykazując prawdziwego "ducha służby, który w duchu etyki, moralności i przejrzystości pozwoli na jak najefektywniejsze zarządzanie zasobami publicznymi”. Potępiono również fakt, że korupcja w zarządzaniu publicznym "głęboko dotknęła” kraj, niezależnie od linii politycznej. Biskupi kończą swój apel odniesieniem do ducha 200 lat niepodległości Boliwii i stulecia koronacji Matki Bożej z Copacabana na Królową Boliwii.

