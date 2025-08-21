Trująca czekolada? Przerażające odkrycie

Badacze z Uniwersytetu George'a Washingtona w Stanach Zjednoczonych dowiedli, że wiele produktów z kakao zawiera metale ciężkie w ilościach, które przekraczają normy bezpieczeństwa. Oznacza to, że stanowią zagrożenie dla zdrowia.

To wszystko zjadasz z każdym kęsem czekolady

Z przeprowadzonych analiz wynika, że niepokojąco wysoki odsetek produktów kakaowych na terenie USA zawiera takie metale ciężkie jak ołów, kadm, arszenik, itp. Dotyczy to również produktów jako organiczne. Okazało się bowiem, że miały one nawet wyższe stężenie ołowiu i kadmu niż produkty nieorganiczne.

Jak wynika z informacji, przekazanych przez serwis Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu George'a Washingtona, po przebadaniu 72 produktów kakaowych stwierdzono, że przybywa wyrobów, w których zauważono przekroczenie dopuszczalnych poziomów zawartości szkodliwych metali ciężkich.

Badania w tej dziedzinie przeprowadzono na przestrzeni ośmiu lat i były podejmowane w cyklach co dwa lat.

Zaskakujące wyniki badań

Wnioski, do jakich doszli naukowcy, mogą wprawić w osłupienie: spożywanie produktów z zawartością kakao, w tym czekolad, może oznaczać spożywanie dawek metali ciężkich, które są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia.

Badania wskazują, że całkowite wyeliminowanie szkodliwych substancji z życia jest niemożliwe. Jedynym wyjściem jest kontrolowanie tego, co spożywamy i uwzględnienie w swoich nawykach maksymalnych dopuszczalnych dawek.

– Wszyscy uwielbiamy czekoladę, ale ważne jest, aby spożywać ją z umiarem, podobnie jak w przypadku innych produktów spożywczych zawierających metale ciężkie, takich jak duże ryby czy niemyty brązowy ryż – tak wyniki skomentowała Leigh Frame, dyrektor medycyny integracyjnej i profesor nadzwyczajna badań klinicznych w Szkole Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu George'a Washingtona.

