"Osoba transpłciowa" otworzyła ogień do dzieci. FBI: Rezultat nienawiści do katolików

Napastnik otworzył ogień z karabinu przez okna katolickiego kościoła i strzelał do dzieci uczestniczących we Mszy św. podczas pierwszego tygodnia roku szkolnego, zabijając dwoje i raniąc 17 osób.

Papież Leon XIV przesłał za pośrednictwem sekretarza stanu, kard. Pietro Parolina telegram kondolencyjny. Zapewniono w nim o duchowej bliskości wobec wszystkich dotkniętych tą straszną tragedią, a szczególnie rodzin opłakujących śmierć swego dziecka. "Ojciec Święty poleca dusze zmarłych dzieci miłości wszechmogącego Boga, modli się za rannych, a także za służby ratownicze, personel medyczny i duchownych, którzy otaczają opieką poszkodowanych i ich bliskich" – czytamy w telegramie.

Arcybiskup Saint Paul i Minneapolis, Bernard Hebda przywołał napis znajdujący się nad wejściem do kościoła: "Dom Boży i brama niebios". "Jak to możliwe, że ta straszna tragedia mogła wydarzyć się w miejscu, które jest domem Bożym i bramą niebios?" — pytał. — "To nie do pomyślenia".

Atak na dzieci w kościele

W środę 27 sierpnia uzbrojony w karabin, strzelbę i pistolet, 23-letni Robin Westman podszedł do bocznej ściany kościoła i oddał dziesiątki strzałów przez okna w kierunku dzieci siedzących w ławkach podczas Mszy św. w katolickiej szkole Zwiastowania Pańskiego tuż przed godziną 8.30 rano — powiedział szef policji Minneapolis Brian O’Hara. Następnie, jak dodał, sprawca popełnił samobójstwo.

Dwoje zastrzelonych

Ofiarami śmiertelnymi były dzieci w wieku 8 i 10 lat. Czternaścioro innych dzieci i trzech parafian w wieku ponad 80 lat zostało rannych, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo — przekazał komendant.

W środę wieczorem setki osób modliły się podczas czuwania w sali gimnastycznej pobliskiej szkoły. Wśród uczestników byli gubernator Tim Walz, senator USA Amy Klobuchar oraz duchowieństwo katolickie.

Napastnikiem "osoba transpłciowa"

Urzędnicy federalni określili Westmana jako "osobę transpłciową". W 2020 roku sąd zatwierdził wniosek, podpisany przez matkę Westmana, o zmianę imienia z Robert na Robin, wskazując, że "wnioskodawca identyfikuje się jako kobieta i chce, aby jej imię to odzwierciedlało".

Gubernator Walz ubolewał, że dzieci rozpoczynające rok szkolny "zostały skonfrontowane ze złem, grozą i śmiercią". On i prezydent Donald Trump zarządzili opuszczenie flag do połowy masztu odpowiednio na budynkach stanowych i federalnych. Biały Dom poinformował, że obaj rozmawiali telefonicznie. Walz był kandydatem Demokratów na wiceprezydenta w zeszłorocznych wyborach, w których rywalem Trumpa był jego obecny zastępca, republikanin JD Vance.

Arcybiskup Atlanty, Gregory Hartmeyer, przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia Edukacji Katolickiej, oświadczył, że konieczne jest przyjęcie rozsądnych przepisów dotyczących broni palnej. "Zabójstwo dzieci modlących się na Mszy św. jest niedopuszczalne. Musimy działać, aby chronić wszystkie dzieci i rodziny przed przemocą" — powiedział.