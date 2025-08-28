Rosja zaatakowała budynek British Council. Wielka Brytania reaguje

Co najmniej 18 osób, w tym czworo dzieci, zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w zmasowanym ataku rakiet i dronów na stolicę Ukrainy, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek (28 sierpnia). W wyniku ataku uszkodzony został m.in. budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej oraz siedziba British Council.

– To kolejny ponury dowód na to, o co toczy się gra. Kreml nie cofnie się przed niczym, by terroryzować Ukrainę, bezmyślnie zabijając cywilów, a nawet atakując UE – powiedziała dziennikarzom w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Potężny atak na Kijów. Wielka Brytania wzywa ambasadora Rosji

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy poinformował, że w związku z atakiem na British Council został wezwany ambasador Rosji w Londynie Andriej Kelin.

"W wyniku ataków Putina wczorajszej nocy zginęli cywile, zniszczono domy i uszkodzono budynki, w tym siedzibę British Council i Delegacji UE w Kijowie. Wezwaliśmy ambasadora Rosji. Zabijanie i niszczenie musi się skończyć" – napisał Lammy na portalu X.

Brytyjski premier Keir Starmer oświadczył, że jest myślami ze wszystkimi, których dotknęły "bezsensowne rosyjskie ataki na Kijów, w wyniku których uszkodzony został budynek British Council". "Putin zabija dzieci i cywilów oraz sabotuje nadzieję na pokój. Ten rozlew krwi musi się skończyć" – oświadczył.

W budynku British Council ranny został ochroniarz

Dyrektor naczelny British Council Scott McDonald poinformował, że ochroniarz budynku w Kijowie, w którym siedzibę ma organizacja, został ranny, ale jego stan jest stabilny.

British Council zajmuje się promocją rodzimego języka i kultury poza granicami kraju. Prowadzi m.in. szkoły języka angielskiego, organizuje kursy i programy nauczania na różnych poziomach zaawansowania. Przeprowadza także egzaminy przygotowane przez Uniwersytet Cambridge.

