Jak Moskwa walczy z imigracją
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

Jak Moskwa walczy z imigracją

Dodano: 
Modlący się Muzułmanie. Zdj. ilustracyjne
Modlący się Muzułmanie. Zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Levi Meir Clancy
Rosjanie mają dosyć przybyszów z Azji Środkowej i Zakaukazia. Kreml wprowadza kolejne antyimigranckie przepisy. Rosja pozostaje jednak imperium multi-kulti z ogromnym odsetkiem muzułmanów

"Kto najbardziej zagraża Rosji?" – sondę z takim pytaniem opublikował niedawno na koncie na portalu społecznościowym Telegram znany prokremlowski politolog i publicysta Wadim Truchaczow. Tylko 18 proc. kliknęło opcję "Ukraina i stojący za nią Zachód". Aż 81 proc. głosujących wskazało na "migrantów z Azji Środkowej i Zakaukazia". "Ani jedno, ani drugie. Niech rosyjscy imperialiści przestaną wymyślać zagrożenia" – tak odpowiedział 1 proc. obserwujących Truchaczowa, choć warto odnotować, że prowojenny propagandysta w ogóle dał do wyboru taką opcję swoim subskrybentom. Oddanych zostało ponad 2 tys. głosów.

To tylko jeden z wielu przykładów rosnących w Rosji w ostatnim czasie nastrojów antyimigranckich. Mają one charakter oddolny, ale wymuszają odgórną reakcję władz. Przełomem w stosunku do cudzoziemców z krajów muzułmańskich stał się zamach w podmoskiewskim centrum handlowym Crocus City Hall, przeprowadzony przez terrorystów z Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan w marcu 2024 r.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Macieja Pieczyńskiego
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także