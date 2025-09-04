Uzbrojeni policjanci zatrzymali komika za wpis na X. Szokujący powód

Na czym polegało jego przewinienie wobec brytyjskiego systemu? Otóż policja zainteresowała się wpisem, w którym komik stwierdził, że "mężczyźni identyfikujący się jako transseksualiści, nie powinni przebywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie dla kobiet".

Komik Graham Linehan zatrzymany

Graham Linehan, 57-letni irlandzki komik i współtwórca programów telewizyjnych "Father Ted" i "The IT Crowd", został 1 września zatrzymany na londyńskim lotnisku Heathrow. Przyczyną były wpisy zamieszczone na platformie X,

Z relacji Linehana wynika, że po przylocie samolotem z Arizony został zatrzymany przez pięciu uzbrojonych policjantów. Poinformowano go, że powodem interwencji są trzy posty opublikowane na X.

W jednym z nich napisał: "Jeśli mężczyzna identyfikujący się jako osoba transpłciowa znajduje się w miejscu przeznaczonym wyłącznie dla kobiet, dopuszcza się aktu przemocy. Zróbcie awanturę, wezwijcie policję, a jeśli wszystko inne zawiedzie, kopnijcie go w jaja".

Policja: Zarzut podżegania do przemocy

Linehan poinformował na platformie Substack, że został przesłuchany na okoliczność każdego z trzech wpisów. Wobec tego, że w trakcie pobytu w areszcie badanie pielęgniarki wykazało u niego podwyższone ciśnienie krwi, trafił do szpitala, gdzie pozostawał pod obserwacją. Po zwolnieniu za kaucją, jednym z warunków było zobowiązanie, by do czasu kolejnych czynności nie publikował wpisów na platformie X.

Metropolitan Police w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że "mężczyzna po pięćdziesiątce został aresztowany pod zarzutem podżegania do przemocy" i że "dotyczy to postów na X".

"Wojna z wolnością słowa w Wielkiej Brytanii"

2 września Linehan opublikował oświadczenie. Czytamy w nim: "w kraju, gdzie pedofile unikają wyroków, gdzie przestępczość z użyciem noża wymknęła się spod kontroli, gdzie kobiety są atakowane i nękane za każdym razem, gdy zbierają się, by przemawiać, państwo zmobilizowało pięciu uzbrojonych funkcjonariuszy, aby aresztować autora komedii za tweety".

Lider partii Reform UK Nigel Farage stwierdził: "to kolejny przykład wojny z wolnością słowa w Wielkiej Brytanii. Jutro omówię na Kapitolu tę sprawę, sprawę Lucy Connolly, oraz rosnącą rolę naszej policji w niezwiązanych z przestępstwami incydentach na tle nienawiści. Wolność słowa jest zagrożona i wzywam Stany Zjednoczone do zachowania czujności".

Z kolei amerykański kongresmen Ro Khanna, który na X nazwał zatrzymanie "obrazą dla każdego, kto wspiera wolność słowa". "Chyba Wielka Brytania nie wyciągnęła wniosków z tego, że prokuratorzy czytali fragmenty «Portretu Doriana Graya», aby skazać Oscara Wilde’a" – napisał.

Parlamentarzystka Partii Konserwatywnej Claire Coutinho zwróciła uwagę, że "Wielka Brytania słynęła kiedyś z poczucia humoru. Teraz policja aresztuje ludzi za opowiadanie dowcipów" – powiedziała.

