Giorgio Armani nie żyje. Legendarny włoski projektant mody miał 91 lat

O śmierci włoskiego projektanta mody i współzałożyciela przedsiębiorstwa Giorgio Armani S.p.A. poinformował w czwartek dom mody. "Z głębokim smutkiem Grupa Armani ogłasza odejście swojego twórcy, założyciela i niestrudzonej siły napędowej: Giorgio Armaniego. Pan Armani, jak zawsze nazywali go z szacunkiem i podziwem pracownicy i współpracownicy, odszedł spokojnie, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, jej kolekcjom oraz różnorodnym i stale zmieniającym się projektom, zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji" – przekazano w komunikacie.

Jak zauważył włoski dziennik "La Repubblica", w ostatnich tygodniach Armani, nazywany królem włoskiej mody, nie pokazywał się publicznie z powodu choroby. "Giorgio Armani zmarł 4 września, w wieku 91 lat. Dochodził do siebie w domu po pobycie w szpitalu, który utrzymywał w tajemnicy do samego końca. Odszedł tak, jak zawsze by sobie tego życzył, znając Armaniego: pracując. Pomimo braku możliwości uczestnictwa w pokazach mody męskiej, śledził próby aż do samego końca za pośrednictwem FaceTime, sprawdzając stylizacje i ganiąc swoich współpracowników za to, że nie usiedli na czas, opóźniając tym samym rozpoczęcie pokazu. Taki właśnie był" – czytamy.

Nie żyje Giorgio Armani

"Król Giorgio. Absolutna legenda mody, uniwersalna ikona współczesnego stylu, wyzwoliciel kobiet, twórca stylów, mody, a przede wszystkim sposobów bycia. Jeśli trzeba by to porównać, jedyną inną kreatywną osobą, która tak bardzo zmieniła obyczaje, była Coco Chanel. Kiedy ludzie mówią, że twórczość Armaniego jest wyjątkowa, to właśnie dlatego, że taka jest. Nikt nie rozumiał swoich czasów tak jak on, przekształcając je w ubrania" – żegna Armaniego "La Repubblica".

Giorgio Armani urodził się 11 lipca 1934 r. w Piacenzy. Zamierzał zostać lekarzem, ale opuścił szkołę medyczną i zainteresował się fotografią. W 1957 r. pracował jako dekorator witryn w domu towarowym La Rinascente w Mediolanie. W latach 1961-1970 pracował jako projektant w domu mody Nino Cerruti, by później zacząć pracować na własną rękę. W 1974 r., wspólnie ze swoim partnerem Sergio Galeottim, który zmarł na AIDS w 1985 r., założył przedsiębiorstwo Giorgio Armani S.p.A., najpierw zajmujące się modą męską, a od 1975 r. również damską. Stworzył także markę Emporio Armani. Sławę zyskał szyjąc dla wielu hollywoodzkich sław. Na początku lat 80. Armani produkował też perfumy.