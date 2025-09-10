Hieny i gronostaje

Tylko siedem polskich uczelni znalazło się w pierwszym tysiącu, z czego cztery w ostatniej, dziesiątej setce, na zamykających ranking pozycjach 901-1000. Są to Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Politechniki Warszawska i Wrocławska. Na „polskim podium” znalazły się trzy uczelnie: Uniwersytet Warszawski (pozycja 401-500). Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (501-600) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (801-900). Pozostałe polskie uczelnie wyższe nie zakwalifikowały się do pierwszego tysiąca.

Ranking szanghajski, podobnie jak każda podobna lista, jest narzędziem niedoskonałym, choć niewątpliwie użytecznym. Inne podobne zestawienia, różniące się nieco doborem ocenianych kryteriów, takie jak QS World University Ranking oraz Times Higher Education World University Ranking różnią się wprawdzie w szczegółach, jednak światową pozycję polskich wyższych uczelni przedstawiają bardzo podobnie. Dopiero umieszczenie wyników rankingów w międzynarodowym kontekście pozwala nam ocenić wieloletnie dokonania polskich akademików.