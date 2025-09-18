"Uważajcie!". Air Force One z Trumpem o włos od kolizji?
"Uważajcie!". Air Force One z Trumpem o włos od kolizji?

Prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump wsiadają na pokład Air Force One
Prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump wsiadają na pokład Air Force One Źródło: Wikimedia Commons
Samolot pasażerski linii Spirit Airlines znalazł się niebezpiecznie blisko Air Force One, którym prezydent USA Donald Trump podróżował do Wielkiej Brytanii.

Prezydencki Air Force One oraz samolot Airbus SE A321 lecące z Fort Lauderdale do Bostonu przelatywały nad Long Island, gdy kontroler ruchu lotniczego zauważył, że ich wysokości lotu są takie same, a trajektorie się zbiegają. Wielokrotnie próbował ostrzegać pilotów Spirit o zmianie kursu, krzycząc do nich: "Uważajcie!".

Stacja BBC dotarła do nagrań audio z wieży kontroli lotów, na których kontrolerzy wzywają załogę Airbusa do zachowania dystansu. "Uwaga, Spirit 1300, skręć o 20 stopni w prawo. Spirit 1300, skręć o 20 stopni w prawo, natychmiast. Spirit Wings 1300, skręć o 20 stopni w prawo, natychmiast" – słychać na nagraniu.

Chociaż samoloty znajdowały się w odległości kilku mil, incydent przyciągnął uwagę mediów. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała w oświadczeniu, że jest świadoma doniesień o incydencie. Jednocześnie potwierdziła, że nie ma żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. "Między samolotami zachowano wymaganą odległość" – podała FAA.

Airbus A320 linii lotniczych Spirit Airlines

Ostrzeżenie dla samolotu, który zbliżył się zbyt blisko Air Force One

Według serwisu Flightradar24, śledzącego loty w czasie rzeczywistym, oba samoloty leciały równolegle do siebie w odległości 8 mil (ok. 13 km) i znajdowały się na trasach, na których mogły się spotkać w odległości 11 mil (ok. 18 km).

Linie lotnicze Spirit Airlines poinformowały, że załoga postępowała zgodnie z procedurami i instrukcjami kontroli ruchu lotniczego, a samolot bezpiecznie wylądował w Bostonie.

Jak podkreśla BBC, samoloty nigdy nie znajdowały się w odległości, którą Federalna Administracja Lotnictwa sklasyfikowałaby jako niebezpieczną, ale była ona na tyle bliska, że należało wszcząć alarm.

Prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump przybyli bezpiecznie do Wielkiej Brytanii we wtorek wieczorem.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: BBC
