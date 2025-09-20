Igrzyska zimowe 2026. Zapadła decyzja ws. Rosjan i Białorusinów

Sportowcy z Rosji i Białorusi mogą wystartować w zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina w 2026 roku pod neutralną flagą – ogłosił Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Komitet Wykonawczy przyjął takie samo stanowisko, jak przed igrzyskami w Paryżu – poinformowała prezydent MKOl Kirsty Coventry po obradach w Mediolanie. Warunkiem uczestnictwa zawodników z Rosji i Białorusi pod neutralną flagą w sportach indywidualnych jest brak powiązań z wojskiem i publicznego poparcia dla inwazji na Ukrainę.

Wcześniej Coventry popierała rozwiązanie przyjęte przed igrzyskami w Paryżu, a po wyborze w marcu na szefa tej organizacji podtrzymała stanowisko. Podkreślała, że dla ruchu olimpijskiego najlepsza jest jak najszersza reprezentacja światowego sportu.

Igrzyska zimowe 2026

Media przypominają, że na igrzyskach w Paryżu wystąpiło łącznie 25 sportowców z Rosji i Białorusi – zdobyli pięć medali. Jednak we Włoszech może być ich znacznie mniej, bowiem ostatecznie o prawie startu decydują poszczególne związki sportowe. Co istotne, dopuszczenia Rosjan i Białorusinów nie przewiduje m.in. Międzynarodowa Federacja Narciarska, odpowiadająca za ponad połowę dyscyplin olimpijskich. Pewne jest, że reprezentantów tych krajów zabraknie w rywalizacji w biathlonie i saneczkarstwie.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku odbędą się we Włoszech, a organizacją zajmą się dwa miasta: Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Igrzyska potrwają od 6 do 22 lutego. Ceremonia otwarcie odbędzie się na słynnym San Siro w Mediolanie. Już przed nią rozpoczną się zmagania w hokeju na lodzie, curlingu i snowboardingu. Ceremonia zamknięcia będzie miała miejsce w Weronie. Z kolei od 6 do 15 marca 2026 roku odbędą się Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie.