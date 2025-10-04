Rzym: Zdewastowano pomnik Jana Pawła II
Rzym: Zdewastowano pomnik Jana Pawła II

Rzym, zdjęcie ilustracyjne
Rzym, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Pomnik św. Jana Pawła II w Rzymie został zdewastowany. Pojawił się na nim wulgarny napis.

Jak donosi włoska agencja informacyjna ANSA, na pomniku zostały napisane słowa "Fascista di merda", co po włosku oznacza mniej więcej "faszystowski kawałek g***" oraz symbol sierpa i młota. Monument znajdował się w pobliżu dworca Termini w Rzymie. Media zauważają, że tą trasą przemaszerowała manifestacja poparcia dla sprawy palestyńskiej. Karabinierzy przystąpili do oczyszczania pomnika.

W wydanym oświadczeniu premier Włoch Giorgia Meloni stwierdziła, że zniszczenie pomnika to "niegodny czyn popełniony przez ludzi zaślepionych ideologią".

Manifestacje poparcia dla Palestyny

Również w Polsce odbywają się manifestacje poparcia dla Palestyny. Około stu osób zgromadziło się w czwartek przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie na demonstracji "Solidarni z Palestyną".

Protest zakończył się incydentem – wybiciem szyby w drzwiach wejściowych do gmachu MSZ i oblaniem fasady czerwoną farbą. Sprawcę zatrzymała policja.

Na transparentach i w okrzykach uczestników dominowały hasła: "Palestyna będzie wolna", "Dość hipokryzji", "Sikorski do dymisji". Podobne manifestacje odbyły się w największych polskich miastach – w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie. Dodatkowa pikieta odbyła się również przed domem szefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Chobielinie, zorganizowana przez kolektyw Handala. Aktywiści zarzucili ministrowi "zaprzeczanie ludobójstwu w Strefie Gazy".

Ludobójstwo w Strefie Gazy

Zdecydowana większość członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Ludobójstwa (IAGS) poparła rezolucję stwierdzającą, że działania Izraela w Strefie Gazy odpowiadają prawnej definicji tej zbrodni.

Jak podaje "The Guardian", 86 procent członków stowarzyszenia poparło wniosek. W rezolucji stwierdzono, że "polityka i działania Izraela w Strefie Gazy spełniają prawną definicję ludobójstwa zawartą w artykule II Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r”.

Źródło: ANSA
