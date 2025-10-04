Rzym: Zdewastowano pomnik Jana Pawła II

Jak donosi włoska agencja informacyjna ANSA, na pomniku zostały napisane słowa "Fascista di merda", co po włosku oznacza mniej więcej "faszystowski kawałek g***" oraz symbol sierpa i młota. Monument znajdował się w pobliżu dworca Termini w Rzymie. Media zauważają, że tą trasą przemaszerowała manifestacja poparcia dla sprawy palestyńskiej. Karabinierzy przystąpili do oczyszczania pomnika.

twitter

W wydanym oświadczeniu premier Włoch Giorgia Meloni stwierdziła, że zniszczenie pomnika to "niegodny czyn popełniony przez ludzi zaślepionych ideologią".

Manifestacje poparcia dla Palestyny

Również w Polsce odbywają się manifestacje poparcia dla Palestyny. Około stu osób zgromadziło się w czwartek przed siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie na demonstracji "Solidarni z Palestyną".

Protest zakończył się incydentem – wybiciem szyby w drzwiach wejściowych do gmachu MSZ i oblaniem fasady czerwoną farbą. Sprawcę zatrzymała policja.

Na transparentach i w okrzykach uczestników dominowały hasła: "Palestyna będzie wolna", "Dość hipokryzji", "Sikorski do dymisji". Podobne manifestacje odbyły się w największych polskich miastach – w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie. Dodatkowa pikieta odbyła się również przed domem szefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Chobielinie, zorganizowana przez kolektyw Handala. Aktywiści zarzucili ministrowi "zaprzeczanie ludobójstwu w Strefie Gazy".

Ludobójstwo w Strefie Gazy

Zdecydowana większość członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Ludobójstwa (IAGS) poparła rezolucję stwierdzającą, że działania Izraela w Strefie Gazy odpowiadają prawnej definicji tej zbrodni.

Jak podaje "The Guardian", 86 procent członków stowarzyszenia poparło wniosek. W rezolucji stwierdzono, że "polityka i działania Izraela w Strefie Gazy spełniają prawną definicję ludobójstwa zawartą w artykule II Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r”.

Czytaj też:

Izrael odpowiada na słowa Trumpa. Wojsku wydano nowy rozkazCzytaj też:

Izrael zaatakował statki z pomocą humanitarną. Media: To rozkaz Netanjahu