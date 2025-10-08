Talibowie ograniczają dostęp do mediów społecznościowych

Jak poinformowały źródła w rządzie talibów stację BBC Afghan, w niektórych mediach społecznościowych na terenie Afganistanu wprowadzono ograniczenia dotyczące treści. Chodzi o filtry, ograniczające dostęp do niektórych rodzajów na portalach takich jak Facebook, Instagram i X. BBC powołuje się na informacje z Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacyjnych.

Nie jest jasne, jakie dokładnie posty podlegają cenzurze. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych w Kabulu przekazali, że filmy na ich kontach na Facebooku nie są już dostępne; dostęp do Instagrama również został ograniczony.

Dwa nie bez sieci

Ograniczenia dotyczące treści w mediach społecznościowych pojawiły się tydzień po tym, jak w całym kraju na dwa dni odcięto internet i usługi telekomunikacyjne. Decyzja ta spowodowała powszechne problemy dla obywateli, a powrót łączności został przyjęty z ulgą. 48-godzinna awaria sparaliżowała działalność biznesową i loty, ograniczyła dostęp do służb ratunkowych i wywołała obawy o dalszą izolację kobiet i dziewcząt, których prawa są poważnie naruszone od czasu powrotu radykalnej islamistycznej grupy do władzy w 2021 roku – wskazuje BBC.

Użytkownicy mediów społecznościowych w Afganistanie od wtorku narzekają na ograniczony dostęp do różnych platform w różnych prowincjach. Źródło w rządzie talibów podało: "Wprowadzono pewne ograniczenia, aby zablokować niektóre rodzaje treści na platformach takich jak Facebook, Instagram i X. Mamy nadzieję, że tym razem nie będzie całkowitego zakazu internetu. Filtrowanie obejmuje prawie cały kraj i obecnie obejmuje większość prowincji".

Rząd talibów nie przedstawił oficjalnego wyjaśnienia tych ograniczeń.

Organizacja zajmująca się cyberbezpieczeństwem NetBlocks poinformowała, że "ograniczenia zostały potwierdzone u wielu dostawców, a schemat wskazuje na celowe działanie". Według agencji prasowej AFP, portale społecznościowe były okresowo dostępne na smartfonach.

Pracownik administracji państwowej ze wschodniej prowincji Nangarhar powiedział BBC, że mógł otworzyć Facebooka, ale nie mógł oglądać zdjęć ani filmów. Stwierdził że "internet jest ogólnie bardzo wolny". Inny użytkownik internetu z południowej prowincji Kandahar, prowadzący prywatną firmę, poinformował, że od wtorku nie ma dostępu do światłowodu, ale dane w telefonie komórkowym działają, a Facebook i Instagram są "bardzo wolne".

W zeszłym miesiącu rzecznik gubernatora z północnej prowincji Balkh poinformował, że dostęp do internetu jest blokowany "w celu zapobiegania występkom".

