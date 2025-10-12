Profanacja w bazylice św. Piotra. Mężczyzna oddał mocz na ołtarz

"W bazylice Świętego Piotra doszło w sobotę do obscenicznych czynów; ich sprawca – prawdopodobnie niezrównoważony – został natychmiast zatrzymany przez ochronę" – podały źródła watykańskie.

Profanacja w bazylice św. Piotra

Z przekazywanych relacji wynika, że mężczyzna podszedł do głównego Ołtarza Konfesji w bazylice i zaczął się tam obnażać dokonując obscenicznych czynów.

Żandarmeria watykańska i obecny na miejscu personel zatrzymały sprawcę, który – jak oznajmiono – okazywał oznaki "niezrównoważenia".

"Pasożyt włamuje się do bazyliki Świętego Piotra w Watykanie i oddaje mocz na ołtarz" – napisał na X profil RadioGenoa, publikując nagranie.

Napastnik został zatrzymany. O zdarzeniu poinformowano papieża Leona XIV.

Akt wandalizmu w Watykanie

Niestety to kolejny incydent w bazylice Św. Piotra. W lutym bieżącego roku agresor wtargnął na ołtarz i zaczął go dewastować.

Biuro Stolicy Apostolskiej napisało później, że sprawca aktu wandalizmu w bazylice Świętego Piotra jest osobą z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Mężczyzna pochodzenia rumuńskiego wskoczył na główny ołtarz pod Baldachimem Berniniego i na oczach ludzi zniszczył sześć XIX-wiecznych świeczników.

Wartość świeczników oszacowano na 30 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany przez żandarmerię watykańską i przekazany władzom włoskim.