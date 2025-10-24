Były trzy warianty uderzenia w Rosję. Kulisy decyzji Trumpa

Według amerykańskiego dziennika, najostrzejsza opcja dotyczyła rosyjskiego przemysłu i najwyższego kierownictwa kraju, środkowa – rosyjskiego sektora energetycznego, a najłagodniejsza obejmowała "ograniczone środki". Ostatecznie Trump nałożył sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, Rosnieft i Łukoil, a także na ich spółki zależne.

Rosnieft to największy rosyjski koncern naftowy kontrolowany przez państwo (dostarcza m.in. paliwo rosyjskiej armii). Łukoil to największy prywatny koncern naftowy w Rosji. W praktyce sankcje oznaczają, że Amerykanie nie mogą robić żadnych interesów z tymi firmami, a utrzymywane jeszcze relacje biznesowe mają zakończy się w ciągu miesiąca.

Trump "stracił cierpliwość"

Decyzja Białego Domu o nałożeniu nowych ograniczeń była podyktowana rosyjskimi atakami na Ukrainę, które następowały za każdym razem po "dobrych" rozmowach telefonicznych Trumpa z Władimirem Putinem – donosi "WSJ". Według źródeł gazety, cierpliwość prezydenta USA skończyła się, gdy doszedł do wniosku, że rosyjski przywódca po prostu gra na zwłokę.

Jak zauważa CNN, dyskusje na temat ewentualnych sankcji w administracji amerykańskiej trwały miesiącami, ale sam Trump do samego końca wahał się z ich wdrożeniem, obawiając się, że wpłynie to negatywnie na negocjacje z Putinem.

Jednak po odwołaniu spotkania z prezydentem Rosji w Budapeszcie, Trump, według źródeł CNN, powiedział swoim doradcom, że jego instynkt podpowiada mu, iż nadszedł czas, aby obrać inny kierunek w stosunkach z Moskwą.

Putin odpowiada na sankcje USA

Komentując nowe sankcje, Putin stwierdził, że będą one miały "pewne konsekwencje" dla Rosji, ale nie wpłyną znacząco na jej gospodarkę. Podkreślił, że takie "nieprzyjazne" posunięcie "nie wzmacnia relacji rosyjsko-amerykańskich", a jego celem jest wywarcie presji politycznej. – Żaden szanujący się kraj ani naród nigdy nie podejmuje decyzji pod presją – oświadczył Putin.

Trump, odnosząc się do słów Putin powiedział, że skutki nałożonych przez niego sankcji będą widoczne w ciągu sześciu miesięcy.

