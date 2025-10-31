Wojna na Ukrainie. Pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła pocisku 9M729

Siły rosyjskie używają pocisków manewrujących 9M729 w wojnie z Ukrainą. Ich rozwój skłonił administrację Donalda Trumpa za jego pierwszej kadencji do wypowiedzenia traktatu o zakazie rakiet średniego i krótszego zasięgu (INF – red.) – przekazał Reutersowi szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.



Jak zauważa agencja, "słowa Sybihy są pierwszym potwierdzeniem, że Rosja użyła pocisku 9M729 w działaniach bojowych – na Ukrainie lub gdzie indziej".

Pocisk 9M729 w centrum sporu o kontrolę zbrojeń

Pocisk 9M729 jest wystrzeliwany z wyrzutni rakietowych Iskander. Według strony amerykańskiej, wprowadzenie rakiet 9M729 stanowi naruszenie traktatu INF (ang. Intermediate-Range Nuclear Forces) z 1987 r., co skłoniło Waszyngton do jego wypowiedzenia w 2019 r. Wycofanie się z układu USA argumentowały m.in. nieprzestrzeganiem go przez Rosję.

Traktat INF podpisali w 1987 r. w Waszyngtonie przywódcy USA i ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow. Układ przewiduje likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania. Traktatem objęte są pociski o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów.

Według źródeł wojskowych, na które powołuje się Reuters, pocisk 9M729 ma zasięg do 2,5 tys. kilometrów i może przenosić głowicę nuklearną lub konwencjonalną.

"To problem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy"

Na początku października br. jedna z wystrzelonych rakiet tego typu miała przelecieć dystans 1,2 tys. kilometrów od miejsca odpalenia do celu. Eksperci podkreślają, że pozwala to siłom rosyjskim atakować z bezpiecznej odległości – z głębi własnego terytorium, pozostając poza zasięgiem większości systemów obronnych.

– Jeśli potwierdzi się, że Rosja używa pocisków zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych, będzie to problem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy – oświadczył John Foreman, były brytyjski attaché wojskowy w Moskwie i Kijowie.

