Ukraina zaatakowała największy terminal naftowy nad Morzem Czarnym

W nocy z soboty na niedzielę (2 listopada) Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały dronami terminal naftowy Tuapse, jeden z największych obiektów przeładunkowych ropy naftowej na Morzu Czarnym.

Według strony ukraińskiej, atak spowodował uszkodzenie infrastruktury terminalu oraz tankowca zacumowanego przy nabrzeżu. Szczątki drona, które spadły na statek, spowodowały pożar i uszkodziły nadbudówkę pokładową.

Terminal obsługuje eksport produktów naftowych z rafinerii Tuapse i grupy rafineryjnej Rosnieftu Samara (7,1 mln ton od stycznia do września br.), według Reutersa. Rosnieft, który w październiku został objętych amerykańskimi sankcjami, to największy koncern naftowy kontrolowany przez państwo (dostarcza m.in. paliwo rosyjskiej armii).

Atak Ukrainy na port Tuapse. Uszkodzony tankowiec i terminal naftowy

Rosyjskie kanały na Telegramie podają, że w porcie wybuchły co najmniej trzy pożary: dwa w głębokowodnym kompleksie cumowniczym, trzeci w terminalu przeładunkowym ropy naftowej w pobliżu falochronu południowego.

W tym samym czasie ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowany atak dronów na kompleks energetyczny w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim. Mianowany przez Moskwę gubernator Ługańskiej Republiki Ludowej Leonid Pasiecznik, poinformował o atakach na stacje elektroenergetyczne w czterech regionach, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu.

MON Rosji: Zniszczyliśmy 164 drony

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że minionej nocy systemy obrony powietrznej "przechwyciły i zniszczyły" 164 ukraińskie drony, z czego 39 znajdowało się nad Morzem Czarnym, a 32 nad Krajem Krasnodarskim.

Kraj Krasnodarski (Południowy Okręg Federalny Rosji) graniczy od południa z Gruzją, od wschodu z Karaczajo-Czerkiesją i Krajem Stawropolskim a od północnego wschodu z obwodem rostowskim. Na terytorium Kraju znajduje się enklawa – Republika Adygei.

Czytaj też:

Ukraina zniszczyła rurociąg pod Moskwą. "Większy efekt niż sankcje"