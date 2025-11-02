Na dawnym cmentarzu katolickim w Mińsku powstaje akademia KGB

W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu planowano stworzyć park i arboretum parafialne, trwa obecnie budowa tajemniczego obiektu państwowego. Według niezależnych doniesień powstaje tam Akademia Bezpieczeństwa Narodowego – instytucja podległa białoruskiemu KGB.

Dawny cmentarz katolicki stał się placem budowy

W 2017 roku teren zniszczonego cmentarza został oficjalnie przekazany parafii św. Rocha w opiekę. Wierni zobowiązali się do remontu i utrzymania czystości. Utworzono tam arboretum, zaś dwa lata później, w 2019 roku, teren cmentarza został objęty ochroną prawną i włączony do obszaru chronionego.

Wszystko zmieniło się w 2025 roku. W maju mieszkańcy dowiedzieli się, że teren został przeznaczony na nową inwestycję budowlaną. W czerwcu rozebrano zaporowy budynek w pobliżu kościoła i rozpoczęto roboty ziemne. Prace objęły również część działki, którą wcześniej zajmowało parafialne arboretum – rosnące tam krzewy i drzewa trzeba było pilnie przesadzić w inne miejsce.

Budowa w tajemnicy i odkrycie szczątków

Latem 2025 roku na dawnym cmentarzu ruszyła budowa. Ulica Krasnozwiezdnaja została częściowo zamknięta, o czym świadczą dane z Google Maps i Yandexa. Żadne oficjalne źródła nie podały jednak informacji o tymczasowym zamknięciu drogi. Robotnicy, kopiąc fundamenty, mieli natrafić na liczne ludzkie kości, które – według relacji wiernych – zostały zabrane i przekazane do badań, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w przypadku odkrycia szczątków ludzkich.

W oficjalnych dokumentach inwestycja widnieje jako "budynek wielofunkcyjny". Jednak w jednym z urzędowych komentarzy pojawiła się wzmianka o „państwowej placówce edukacyjnej”. Z kolei niezależne media – w tym serwis Katolik.life – podają, że w rzeczywistości na terenie dawnego cmentarza powstaje nowy gmach Akademii Bezpieczeństwa Narodowego, instytucji podległej białoruskiemu KGB.

Miejsce o wyjątkowym znaczeniu

Cmentarz Złotogorski ma długą i bolesną historię. Został założony po rozbiorach I Rzeczypospolitej, gdy Katarzyna II zakazała pochówków w centrach miast. W Mińsku utworzono wówczas trzy nowe nekropolie: Kalwarię dla katolików, Cmentarz Storożowski dla prawosławnych oraz cmentarz na Złotej Górce dla unitów. Z czasem ten ostatni stał się jedną z najważniejszych nekropolii katolickich w mieście.

Podczas I wojny światowej chowano tam ofiary niemieckich bombardowań, a w latach 1915–1916 również żołnierzy i oficerów zmarłych w szpitalach wojskowych. Po 1920 roku cmentarz został zamknięty, jednak jeszcze w czasie II wojny światowej dokonywano tam pojedynczych pochówków. Niszczenie cmentarza rozpoczęło się w latach 30. XX wieku, a w latach 80. teren całkowicie zrównano z ziemią, likwidując nagrobki i płyty. Mimo to dla wielu mieszkańców Mińska miejsce to pozostało święte – symbolem pamięci, wiary i historii miasta.

