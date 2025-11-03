Nowa premier Japonii nie planuje renegocjować z USA pakietu inwestycyjnego

"Uważam, że nawet jeśli zmieni się premier, obietnice złożone między rządami nie powinny zostać zmienione" – powiedziała nowa premier Japonii Takaichi na konferencji prasowej po szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju w Korei Południowej, 1 listopada.

W maju Waszyngton i Tokio zawarły umowę handlową. Cła na towary z Japonii do USA ustalono na 15 procent. To znaczący sukces rządu Japonii, bo pierwotnie stawka miała sięgnąć 25 procent. Japonia zainwestuje w USA 550 miliardów dolarów i otworzy swoją gospodarkę na amerykańskie samochody i ryż.

Trump określił umowę jako "największe w historii porozumienie handlowe z Japonią". "Ta umowa stworzy setki tysięcy miejsc pracy – nigdy czegoś takiego nie było" – argumentował. Prezydent dodał, że Stany Zjednoczone "zawsze będą utrzymywać świetne stosunki z Japonią".

Współpraca handlowa z USA

Zanim w zeszłym miesiącu objęła urząd premiera, Takaichi powiedziała, że renegocjacje taryfowe z Waszyngtonem nie są wykluczone, jeśli pojawi się coś, co może zostać uznane za niesprawiedliwe i zaszkodzić narodowym interesom Japonii.

W ub. wtorek Takaichi spotkała się w Tokio z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szefowa rządu Japonii podkreśliła "determinację" władz do "radykalnego wzmocnienia zdolności obronnych i zwiększenia wydatków na obronność". Nadmieniła, że podczas rozmów "nie było dyskusji na temat konkretnej skali" czy liczb dotyczących nowego budżetu. W expose w ubiegłym tygodniu Takaichi powiedziała o przyspieszeniu zwiększenia wydatków zbrojeniowych do 2 proc. PKB. W przypadku Japonii, mowa o bardzo dużych pieniądzach.

Japonia jest jedną z największych gospodarek świata. W najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod względem nominalnego PKB – choć to tylko jeden z wielu mierników – zajmuje obecnie 5. miejsce na świecie za USA, Chinami, Niemcami i Indiami.

Nowa premier Japonii – Sanae Takaichi

Sanae Takaichi (ur. 1961 r.) jest pierwszą kobietą premierem w historii Japonii. Została wybrana przez parlament na to stanowisko premiera 21 października 2025 roku. W Japonii od wielu dziesięcioleci dominującą partią jest konserwatywno-centroprawicowa Liberal Democratic Party (LDP). Ugrupowanie jest u władzy niemal nieprzerwanie od 1955 roku (z krótkimi wyjątkami, kiedy rządziła opozycja).

Takaichi ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Kobe, a później odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Stanach Zjednoczonych. Swoją karierę zaczynała jako asystentka parlamentarzysty, a do parlamentu po raz pierwszy weszła w latach 90. W rządach pełniła wcześniej m.in. funkcję minister ds. wewnętrznych i komunikacji, była też ministrem ds. bezpieczeństwa ekonomicznego oraz szefową Rady Polityki Badawczej w partii. Znana jest z konserwatywnych poglądów, dużego nacisku na politykę bezpieczeństwa i umiarkowanie twardego stanowiska wobec Chin.

Czytaj też:

"Błędne koło". Wiadomo, czego Xi chciał od Trumpa