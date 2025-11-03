Nowa premier Japonii nie planuje renegocjować z USA pakietu inwestycyjnego
Nowa premier Japonii nie planuje renegocjować z USA pakietu inwestycyjnego

Premier Japonii Sanae Takaichi na konferencji prasowej
Premier Japonii Sanae Takaichi na konferencji prasowej Źródło: PAP/EPA / JEON HEON-KYUN
Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że nie planuje renegocjować wartego 550 miliardów dolarów pakietu inwestycyjnego zawartego ze Stanami Zjednoczonymi.

"Uważam, że nawet jeśli zmieni się premier, obietnice złożone między rządami nie powinny zostać zmienione" – powiedziała nowa premier Japonii Takaichi na konferencji prasowej po szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju w Korei Południowej, 1 listopada.

W maju Waszyngton i Tokio zawarły umowę handlową. Cła na towary z Japonii do USA ustalono na 15 procent. To znaczący sukces rządu Japonii, bo pierwotnie stawka miała sięgnąć 25 procent. Japonia zainwestuje w USA 550 miliardów dolarów i otworzy swoją gospodarkę na amerykańskie samochody i ryż.

Trump określił umowę jako "największe w historii porozumienie handlowe z Japonią". "Ta umowa stworzy setki tysięcy miejsc pracy – nigdy czegoś takiego nie było" – argumentował. Prezydent dodał, że Stany Zjednoczone "zawsze będą utrzymywać świetne stosunki z Japonią".

Współpraca handlowa z USA

Zanim w zeszłym miesiącu objęła urząd premiera, Takaichi powiedziała, że renegocjacje taryfowe z Waszyngtonem nie są wykluczone, jeśli pojawi się coś, co może zostać uznane za niesprawiedliwe i zaszkodzić narodowym interesom Japonii.

W ub. wtorek Takaichi spotkała się w Tokio z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szefowa rządu Japonii podkreśliła "determinację" władz do "radykalnego wzmocnienia zdolności obronnych i zwiększenia wydatków na obronność". Nadmieniła, że podczas rozmów "nie było dyskusji na temat konkretnej skali" czy liczb dotyczących nowego budżetu. W expose w ubiegłym tygodniu Takaichi powiedziała o przyspieszeniu zwiększenia wydatków zbrojeniowych do 2 proc. PKB. W przypadku Japonii, mowa o bardzo dużych pieniądzach.

Japonia jest jedną z największych gospodarek świata. W najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego pod względem nominalnego PKB – choć to tylko jeden z wielu mierników – zajmuje obecnie 5. miejsce na świecie za USA, Chinami, Niemcami i Indiami.

Nowa premier Japonii – Sanae Takaichi

Sanae Takaichi (ur. 1961 r.) jest pierwszą kobietą premierem w historii Japonii. Została wybrana przez parlament na to stanowisko premiera 21 października 2025 roku. W Japonii od wielu dziesięcioleci dominującą partią jest konserwatywno-centroprawicowa Liberal Democratic Party (LDP). Ugrupowanie jest u władzy niemal nieprzerwanie od 1955 roku (z krótkimi wyjątkami, kiedy rządziła opozycja).

Takaichi ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Kobe, a później odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Stanach Zjednoczonych. Swoją karierę zaczynała jako asystentka parlamentarzysty, a do parlamentu po raz pierwszy weszła w latach 90. W rządach pełniła wcześniej m.in. funkcję minister ds. wewnętrznych i komunikacji, była też ministrem ds. bezpieczeństwa ekonomicznego oraz szefową Rady Polityki Badawczej w partii. Znana jest z konserwatywnych poglądów, dużego nacisku na politykę bezpieczeństwa i umiarkowanie twardego stanowiska wobec Chin.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: DoRzeczy.pl / Reuters / Fox News / PAP
