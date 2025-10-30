"Błędne koło". Wiadomo, czego Xi chciał od Trumpa

Prezydent Chin Xi Jinping i prezydent Donald Trump zakończyli pierwsze osobiste spotkanie od powrotu Trumpa do Białego Domu. Liderzy dwóch, rywalizujących ze sobą światowych mocarstw rozmawiali przede wszystkim o załagodzeniu wzajemnych napięć i perspektywach poprawy stosunków, zwłaszcza na polu handlowym. Rozmowy za zamkniętymi drzwiami odbyły się na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w południowokoreańskim mieście Busan.

Jak wynika z informacji podanych przez chińską państwową agencję prasową Xinhua na zakończenie rozmów, prezydent Xi Jinping powiedział, że Chiny i Stany Zjednoczone powinny skoncentrować się na długoterminowych korzyściach współpracy, zamiast "wpadać w błędne koło wzajemnych odwetów". Przywódca Państwa Środka powiedział, że wzrost gospodarczy Chin stanowi szansę także dla Amerykanów, bo stwarza przestrzeń do współpracy.

"Nigdy nie próbowaliśmy nikogo podważać ani zastępować" – powiedział Xi, cytowany przez Xinhua. "Zamiast tego skupiliśmy się na dobrym zarządzaniu własnymi sprawami i dzieleniu się możliwościami rozwoju z krajami na całym świecie. To był klucz do sukcesu Chin" – podkreślił chiński przywódca.

Xi powiedział, że Chiny i Stany Zjednoczone powinny utrzymywać pozytywne interakcje w kwestiach regionalnych i międzynarodowych oraz łączyć siły, aby działać na rzecz obu krajów i całego świata. Wezwał do wzajemnego wsparcia w przyszłym roku, kiedy Chiny będą gospodarzem APEC, a Stany Zjednoczone – G20.

W trakcie rozmowy Xi powiedział Trumpowi, że Pekin "chciałby zobaczyć produktywne negocjacje handlowe zgodne z zasadami rynkowymi", które "doprowadzą do rozwiązania zgodnego z chińskimi prawami i regulacjami oraz uwzględnią interesy obu stron". jak podaje chińska agencja, "strona amerykańska musi zapewnić chińskim inwestorom otwarte, uczciwe i niedyskryminujące środowisko".

Trump o ustaleniach na spotkaniu z Xi Jinpingiem

Prezydent Trump o najważniejszych postanowieniach spotkania mówił dziennikarzom podczas lotu powrotnego z Busan do Stanów. – To było niesamowite spotkanie. On jest świetnym przywódcą wielkiego, silnego kraju. Podjęliśmy wiele ważnych decyzji. Mamy umowę – oznajmił. Prezydent USA zapowiedział obniżenie ceł oraz wizytę w Państwie Środka. W odpowiedzi Chiny mają nie wprowadzać zapowiadanych wzmożonych kontroli na eksport metali ziem rzadkich. Na razie mowa o roku czasu. Trump powiedział też, że Xi Jinping zapewnił go, że będzie pomagał w zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Pytany o kwestię Tajwanu powiedział, że nie rozmawiał na ten temat z Xi Jinpingiem. Prezydent Trump przekazał też, że uzgodniono, że w kwietniu uda się z wizytą do Chin.

Prezydent USA przekazał, że obniży cła na towary z Chin o 10 p.p. także w zamian za obietnicę powstrzymania przepływu chemikaliów do wytwarzania fentanylu z Chin. W rezultacie cła na większość importu z Chin spadną z 57 do 47 proc. – W skali od 0 do 10 spotkanie z Xi zasługiwało na ocenę 12 – stwierdził Donald Trump.

