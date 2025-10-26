Przełom USA-Chiny? Szewko: Bardzo pozytywna informacja dla nas wszystkich

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zakomunikował w niedzielę o "bardzo istotnym porozumieniu" USA i Chin w sprawach gospodarczych. Na swoim kanale "Szewko czyli na Wschód od Bliskiego Wschodu" dr Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, tłumaczył, dlaczego jest to dobra wiadomość dla Polski.

Szewko: Bardzo pozytywna informacja

W tym tygodniu w Korei Południowej właśnie o stosunkach handlowych osobiście rozmawiać będą Donald Trump i Chin Xi Jinping. – Xi Jinping na pewno nie ryzykowałby spotkania w sytuacji, w której nie można byłoby ogłosić sukcesu takiego spotkania – zwrócił uwagę Szewko.

– Wojna handlowa między USA a Chinami i głębiej między Zachodem a Chinami, to jest coś, co uderzy w nas już bezpośrednio i to bardzo mocno – przypomniał. Zwrócił uwagę, że w amerykańskiej, niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej dużo pisze się o dramatycznej sytuacji z metalami ziem rzadkich. – To sytuacja niedobra dla przemysłu europejskiego. Jeżeli stanie przemysł samochodowy, to Polska oberwie tym bardzo poważnie. Polska jest współproducentem, kooperantem zachodniego przemysłu motoryzacyjnego w sposób znaczący – zaznaczył. Szewko podkreślił, że jeśli potwierdzi się, że Amerykanom udało się dokonać przełomu w rozmowach z Chińczykami, to ważna wiadomość również dla Europy.

– Także to jest bardzo pozytywna informacja dla nas wszystkich, że nie będzie wojny handlowej albo, że jej widmo zostało oddalone przynajmniej do następnego razu [...] Wstępne porozumienie chińsko-amerykańskie dotyczące spotkania Trumpa z Xi Jinpingiem oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieli przełom w relacjach amerykańsko-chińskich. Przynajmniej tych relacjach gospodarczych, co jest dla nas najistotniejsze – stwierdził Szewko.

Wojna handlowej USA z Chinami nie będzie?

Sekretarz Bessent powiedział w niedzielę, że udało się wypracować "bardzo istotne porozumienie" na "konstruktywnym", "intensywnym" spotkaniu z wicepremierem Chin He Lifengiem. Politycy rozmawiali w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Porozumienie ma umożliwić uniknięcie 100-procentowych ceł amerykańskich na towary z Państwa Środka i opóźnić chińskie kontrole eksportowe w zakresie pierwiastków ziem rzadkich. Chińskie kontrole i amerykańskie cła mają zacząć obowiązywać od 1 listopada.

To reakcja na bezprecedensowy ruch Państwa Środka. Pekin ogłosił, że zaostrza kontrole nad eksportem produktów związanych z metalami ziem rzadkich, co stanowi olbrzymie wyzwanie USA i Europy. Ekspert ds. Chin prof. Bogdan Góralczyk ocenił, że Chiny zagrały w tej sprawie jak prawdziwe światowe mocarstwo.

Prezydent USA rozpoczął w niedzielę podróż do Azji, w ramach której weźmie udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Administracja Trumpa komunikuje, że chce on zakończyć "wojnę handlową" między USA a Chinami. Po ASEAN Trump uda się na spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), gdzie porozmawia z przywódcą Chin.

Bessent: Porozumienie Trumpa z Xi Jinpingiem

W wywiadzie na antenie NBC "Meet the Press" Bessent powiedział, że porozumienie osiągnięte w Kuala Lumpur w Malezji – gdzie prezydent USA podpisał szereg umów handlowych – pozwoli prezydentowi Trumpowi i Xi Jinpingowi omówić w przyszłym tygodniu dalszą współpracę handlową i opanować sytuację. Porozumienie miałoby prowadzić do bardziej zrównoważonego handlu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Amerykanie chcą m.in., by Chińczycy kupowali od nich soję i inne produkty rolne oraz na poważnie wzięły się za walkę fentanylem, który napływa stamtąd do Stanów.

Zapytany, czy spodziewa się, że Waszyngton zrealizuje groźbę Trumpa dotyczącą nałożenia 100 proc. ceł na chińskie towary, Bessent odpowiedział: „Nie, nie spodziewam się tego, a ponadto oczekuję, że uzyskamy pewnego rodzaju odroczenie kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich, o którym mówią Chińczycy”. Bessent dodał, że ostateczne warunki na pewno zostaną ustalone przez obu przywódców.

Spotkanie Trumpa z Xi w Korei Południowej na marginesie szczytu APEC jest zaplanowane na 30 października. Będzie to ich pierwsze spotkanie w drugiej kadencji Trumpa.

