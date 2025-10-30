Trump i Xi rozmawiali osobiście. Wiadomo, w czym się dogadali

Spotkanie, które trwało około godziny i czterdziestu minut. Po przywitaniu Trump i Xi rozmawiali krótko z prasą, po czym udali się na zamknięte spotkanie wraz z wysoko postawionymi doradcami. W krótkiej części otwartej dla mediów obaj politycy wymienili kurtuazyjne uprzejmości.

Spotkanie Trump – Xi Jinping

– To zaszczyt spotkać się z moim przyjacielem – powiedział Trump o Xi, dodając, że chociaż niektóre kwestie pozostają nierozwiązane, "myślę, że w wielu kwestiach już się porozumieliśmy".

Xi powiedział w swoim przemówieniu otwierającym, że "bardzo miło jest was znowu widzieć, bo minęło wiele lat". Chiński przywódca przyznał, że sporadyczne tarcia między głównymi mocarstwami są czymś naturalnym, dodając, że USA i Chiny "wciąż mogą znaleźć sposoby na to, by rozwijać się ramię w ramię".

Bezpośrednio po rozmowie żadna ze stron nie ujawniła dziennikarzom szczegółów omawianych kwestii. Trump opuścił Busan bez odpowiadania na pytania, machając do grupy prasowej, gdy wchodził po schodach do Air Force One. Kiedy kamery pstryknęły zdjęcia, Trump pochylił się w stronę Xi i sprawiał wrażenie, jakby mówił cicho, po czym uścisnął mu dłoń i wsiadł do samolotu. Polityk wypowiedział się natomiast podczas lotu.

Prezydent USA: Podjęliśmy wiele ważnych decyzji

– To było niesamowite spotkanie. On jest świetnym przywódcą. Podjęliśmy wiele ważnych decyzji. Mamy umowę – oznajmił. Prezydent USA zapowiedział obniżenie ceł oraz wizytę w Państwie Środka. W odpowiedzi Chiny mają nie wprowadzać zapowiadanych restrykcji na eksport metali ziem rzadkich. Na razie mowa o roku czasu. Trump powiedział też, że Xi Jinping zapewnił go, że będzie pomagał w zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Pytany o kwestię Tajwanu powiedział, że nie rozmawiał na ten temat z Xi Jinpingiem. Prezydent Trump przekazał też, że uzgodniono, że w kwietniu uda się z wizytą do Chin.

Prezydent USA przekazał, że obniży cła na towary z Chin o 10 p.p. także w zamian za obietnicę powstrzymania przepływu chemikaliów do wytwarzania fentanylu z Chin. W rezultacie cła na większość importu z Chin spadną z 57 do 47 proc. – W skali od 0 do 10 spotkanie z Xi zasługiwało na ocenę 12 – stwierdził Donald Trump.

Włodarz Białego Domu stwierdził, że nie rozmawiał na temat zakupów rosyjskiej ropy. — Oni kupują ropę od Rosji od długiego czasu. To pozwala na zaspokojenie potrzeb dużej części Chin — dodał.

Trump został zapytany przez dziennikarzy o kwestię redukcji liczby wojsk USA w Rumunii. Stwierdził, że "to nie jest wielka sprawa".

Prezydent USA potwierdził też, że nakazał wznowienie prób broni jądrowej, choć nadal nie wyjaśnił, na co konkretnie jest to odpowiedź, twierdząc tylko, że "ma to związek z innymi krajami", które "wszystkie wydają się testować" swoją broń. — My wstrzymaliśmy to lata, wiele lat temu. Ale kiedy inni przeprowadzają próby. Myślę, że to właściwe, żebyśmy również przeprowadzali próby — argumentował Trump. Nie jest jasne, o jakich próbach jądrowych innych krajów mówił, bo ostatni znany przypadek zdetonowania broni jądrowej miał miejsce w 2017 r. w Korei Północnej, podczas gdy reszta mocarstw wstrzymała je w latach 90. Do ogłoszenia Trumpa doszło jednak na tle wypowiedzi rosyjskiego prezydenta o udanych testach pocisków o napędzie jądrowym, rakiety manewrującej Buriewiestnik i podwodnego drona Posejdon.

"Wojna handlowa" nie rozgorzeje?

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zakomunikował w niedzielę o "bardzo istotnym porozumieniu" USA i Chin w sprawach gospodarczych. Na swoim kanale "Szewko czyli na Wschód od Bliskiego Wschodu" dr Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, Xi Jinping na pewno nie ryzykowałby spotkania w sytuacji, w której nie można byłoby ogłosić sukcesu takiego spotkania.

Przed spotkaniem z Xi Trump powiedział dziennikarzom, że spodziewa się między innymi twardego zobowiązania Pekinu do ograniczenia eksportu prekursorów fentanylu w zamian za co możliwe będzie obniżenie amerykańskich ceł na towary chińskie. Amerykańskie media zwracają uwagę, że zaplanowane na czwartek spotkanie Xi i Trumpa przyćmiewa napięty harmonogram dyplomatyczny reszty tygodnia. Negocjatorzy obu stron mieli uzgodnić ramy porozumienia w sprawie wstrzymania wyższych amerykańskich ceł i chińskich kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Informacja ta spowodowała gwałtowny wzrost akcji, osiągając rekordowe poziomy.

Wizyta w Azji

W ramach swojej wizyty w Azji Trump był m.in. w Malezji i Japonii. Wziął udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Następnie udał się do Korei Południowej, by zawrzeć umowę z Seulem, a także na spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Prezydent USA podpisał szereg umów handlowych.

