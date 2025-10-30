Amerykański przywódca poinformował o swojej decyzji we wpisie opublikowanym na platformie społecznościowej Truth Social.

"Nasz Sojusz Wojskowy jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i dlatego wyraziłem zgodę na budowę okrętu podwodnego z napędem atomowym, zamiast staromodnych i znacznie mniej zwrotnych okrętów podwodnych z napędem diesla, które mają teraz. Wspaniała podróż z wspaniałym premierem!" – napisał Trump, mając na myśli funkcję prezydenta, jaką w rzeczywistości pełni Li Dze Mjung.

W tym mieście powstanie okręt nuklearny

W kolejnym wpisie przywódca Stanów Zjednoczonych przekazał, że okręt zostanie zbudowany w stoczni w Filadelfii.

Prezydent Korei Południowej w wystąpieniu, które otwierało wtorkowe rozmowy z przedstawicielami USA wystosował do Donalda Trumpa bezpośredni apel o zgodę na dostawy paliwa do planowanych południowokoreańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym.

Zdaniem Li Dze Mjunga, pozwoli to "znacznie zmniejszyć obciążenie sił amerykańskich", a także ułatwi śledzenie chińskich oraz północnokoreańskich okrętów.

Trump w Azji. Kilka punktów wizyty

W tym tygodniu trwa podróż prezydenta USA po Azji, w ramach której wziął on udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Następnie udał się na spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Donald Trump otrzymał w środę w Korei Południowej replikę złotej korony noszonej przez królów dynastii Silla, która panowała w latach 57 p.n.e.–935 n.e. Prezydent Li Dze Mjung miał powiedzieć, że korona symbolizuje "boskie połączenie przywództwa niebiańskiego i ziemskiego".

W czwartek Trump spotka się z Xi Jinpingiem. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zakomunikował w niedzielę o "bardzo istotnym porozumieniu" USA i Chin w sprawach gospodarczych. Na swoim kanale "Szewko czyli na Wschód od Bliskiego Wschodu" dr Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, Xi Jinping na pewno nie ryzykowałby spotkania w sytuacji, w której nie można byłoby ogłosić sukcesu takiego spotkania.