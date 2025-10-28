Ławrow: Rosja gotowa zagwarantować pisemnie, że nie zaatakuje

We wtorek rosyjska agencja prasowa TASS cytuje fragment wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, który ponownie zapewnił, że Moskwa nie zamierzała i nie zamierza atakować żadnego państwa NATO ani Unii Europejskiej.

Ławrow: Jesteśmy gotowi to zapisać w gwarancjach

– Nawiasem mówiąc, wielokrotnie mówiliśmy, że nie mamy i nie mieliśmy zamiaru atakować żadnego z obecnych członków NATO i Unii Europejskiej – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji podczas wystąpienia na Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Euroazjatyckiego w Mińsku.

– Jesteśmy gotowi zapisać to stanowisko w przyszłych gwarancjach bezpieczeństwa dla tej części Eurazji – wskazał Ławrow. Wyraził też ocenę, że przywódcy polityczni Unii Europejskiej odchodzą "od rozpatrywania tych przyszłych gwarancji na prawdziwie kolektywnych podstawach", ponieważ szukają "gwarancji bezpieczeństwa nie z udziałem Rosji, ale przeciwko Rosji".

Zapewnienie o braku chęci wojny z NATO i UE Ławrow wyraził również we wrześniu tego roku podczas wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Rosyjski polityk powiedział wówczas, że "Rosja nie planuje ataków na państwa NATO". – Rosja jest oskarżana o niemal planowanie ataku na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Prezydent Putin wielokrotnie obalał te prowokacje – powiedział. Ostrzegł zarazem przed atakiem na Rosję. – Każda agresja wobec Rosji spotka się ze zdecydowaną reakcją. NATO i UE nie powinny mieć co do tego żadnych wątpliwości – zastrzegł.

Rosyjski minister o "ekspansji NATO"

Ławrow twierdził, że "kraje zachodnie nie ukrywają, że przygotowują się do nowej, dużej wojny na kontynencie europejskim".

– Ekspansja NATO nie zatrzymała się ani na chwilę, mimo obietnic złożonych przywódcom Związku Radzieckiego, że sojusz nie przesunie się ani o cal na wschód. Co więcej, ta nieustanna ekspansja rażąco narusza najwyższe zobowiązania w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które stanowią, że nie należy wzmacniać własnego bezpieczeństwa kosztem innych ani dążyć do regionalnej czy globalnej dominacji – powiedział w Mińsku Ławrow.

Moskwa straszy Buriewiestnikiem

Rosja poinformowała w niedzielę, że pomyślnie przeprowadziła test pocisku 9M730 Buriewiestnik, który według prezydenta Władimira Putina jest w stanie przebić się przez każdą obronę powietrzną. Moskwa nie ujawniła, gdzie nastąpiło wystrzelenie rakiety, jednak norweski wywiad ustalił, że testy odbyły się na Nowej Ziemi. Nowa Ziemia to archipelag wysp na Ocenie Arktycznym, gdzie w latach 50. XX wieku Związek Radziecki założył swój poligon nuklearny.

Ekspert ds. międzynarodowych Wojciech Szewko powiedział, że Buriewiestnik to pocisk, który służy do straszenia Amerykanów. Jego zdaniem argument ten nie przestraszy prezydenta Trumpa i Pentagonu. Szewko dodał, że rakieta nigdy nie zostanie użyta, bo gdyby tak się stało, oznaczałoby to koniec istnienia zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Federacji Rosyjskiej.

Oferta Putina dla USA

We wrześniu Putin powiedział, że Rosja jest w stanie odpowiedzieć na każde zagrożenie i jest pewna niezawodności swoich narodowych sił odstraszania. Zarazem prezydent Rosji zwrócił się do władz USA z ofertą w zakresie wzajemnych ustaleń o rozmieszczaniu rakiet średniego i krótkiego zasięgu bazowania lądowego.

– Rosja jest gotowa nadal przestrzegać głównych ograniczeń ilościowych Traktatu Nowy START przez rok po 5 lutego 2026 roku. Na podstawie naszej analizy sytuacji podejmiemy następnie decyzję o utrzymaniu tych dobrowolnych samoograniczeń – twierdził.

Przypomnijmy, że Nowy START to dwustronny traktat rozbrojeniowy między USA a Rosją, podpisany 8 kwietnia 2010 r. w Pradze przez ówczesnych prezydentów Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. Wszedł w życie 5 lutego 2011 roku. Traktat został przewidziany na 10 lat, czyli do 2021 r., ale 3 lutego 2021 r. został przedłużony o kolejne 5 lat – do 5 lutego 2026 r. Porozumienie ustanowiło szereg ograniczeń.

Czytaj też:

Premier Węgier zapewnia: Szczyt Trump–Putin w Budapeszcie na pewno się odbędzieCzytaj też:

Wielomski: Rosja i NATO nie dążą do wojny. Cele straszenia społeczeństw są inne