Premier Węgier zapewnia: Szczyt Trump–Putin w Budapeszcie na pewno się odbędzie

– Ten szczyt się odbędzie. Potraktujcie to jako fakt – powiedział w wywiadzie dla telewizji M1. Wyjaśnił, że choć konkretna data nie została jeszcze ogłoszona, to "ramy tego spotkania już istnieją", a jego organizacja "może zostać sfinalizowana bardzo szybko". Jako przykład wskazał szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk dotyczący Strefy Gazy, który – jak przypomniał – sfinalizowano w ciągu zaledwie trzech dni po wcześniejszych, zakulisowych przygotowaniach.

Orban: Rozmowa Trump–Putin ma dotyczyć bezpieczeństwa Europy w szerszym wymiarze

Orban podkreślił, że rozmowa Trump–Putin ma dotyczyć bezpieczeństwa Europy w szerszym wymiarze, a nie ograniczać się do rosyjsko-ukraińskiego dialogu. Jego zdaniem Europa powinna sama zacząć prowadzić bezpośrednie negocjacje z Moskwą, jeśli poważnie traktuje kwestię zakończenia wojny.

Kilka dni temu do medialnych doniesień o odwołaniu spotkania odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Nie było jasnych ustaleń co do konkretnego terminu. Dlatego nie byłoby właściwe mówić, że szczyt został odwołany – powiedział w rozmowie z Pawłem Zarubinem. Dodał, że po obu stronach istnieje zrozumienie, że dialog powinien zostać wznowiony i nie powinien się zbyt długo opóźniać. Zastrzegł jednocześnie, że "nie wszyscy są zainteresowani zorganizowaniem szczytu", nie precyzując, o jakie kraje lub podmioty chodzi.

Donald Trump podkreślił z kolei, że do rozmów dojdzie wyłącznie wtedy, gdy będzie miał gwarancję postępu w sprawie zakończenia wojny. – Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie. Nie będę tracić mojego czasu – oświadczył podczas wizyty w Katarze. Przypomniał, że jego celem jest doprowadzenie do pokoju, a osobiste relacje z Putinem określił jako poprawne, choć jego obecna postawa – jak zaznaczył – jest "bardzo rozczarowująca".

"Donald Trump się myli". Orban planuje interwencję ws. sankcji

Węgierski premier zapowiedział również, że chce osobiście przekonać Trumpa do wycofania sankcji na rosyjski sektor naftowy. – Donald Trump się myli – powiedział podczas wizyty we Włoszech, odnosząc się do restrykcji nałożonych na Rosnieft i Łukoil. Minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó poinformował, że Orban może pojawić się w Waszyngtonie "nawet w przyszłym tygodniu", jeśli będzie taka potrzeba.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że nowe sankcje mogą zmniejszyć rosyjski eksport ropy o 50 proc., co oznaczałoby stratę nawet 5 mld dolarów miesięcznie. Część ekspertów uważa, że może to poważnie ograniczyć finansowanie rosyjskiej wojny, choć inni zwracają uwagę, że Moskwa nauczyła się obchodzić "proste sankcje energetyczne" wprowadzane z opóźnieniem.

