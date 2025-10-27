"Donald Trump się myli". Orban zaskoczył swoją wypowiedzią

Premier Węgier Viktor Orban złożył wizytę we Włoszech, gdzie spotkał się z premier kraju Giorgią Meloni oraz papieżem Leonem XIV. Węgierski polityk powiedział w rozmowie z włoskimi mediami, że prezydent USA popełnił błąd nakładając sankcje na rosyjski przemysł naftowy i zamierza przekonać go do cofnięcia decyzji.

O możliwej wizycie szefa węgierskiego rządu w Waszyngtonie mówił także minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó.

– Jeśli zajdzie taka potrzeba, premier będzie mógł osobiście omówić tę kwestię w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie – powiedział reporterom.

Uderzenie w rosyjską gospodarkę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że nowe sankcje USA nałożone na Rosnieft i Łukoil mogą zmniejszyć eksport rosyjskiej ropy o 50 procent. Według niego, doprowadziłoby to do utraty przez Rosję nawet 5 miliardów dolarów miesięcznie.

– Uważam, że najbardziej decydującym krokiem będzie zaprzestanie kupowania surowców energetycznych od Rosji przez Indie i Chiny, przede wszystkim ropy naftowej – dodał Wołodymyr Zełenski.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił nałożenie sankcji na dwie największe rosyjskie firmy naftowe – Rosnieft i Łukoil.

Zdaniem niektórych ekspertów sankcje mogą skutkować odcięciem dopływu dochodów ze sprzedaży paliw kopalnych, z których finansowana jest machina wojenna Kremla. Na te dwie firmy przypada bowiem połowa dziennego wydobycia ropy naftowej w Rosji.

Jednocześnie inni eksperci uważają, że ograniczenia nie będą miały decydującego wpływu na politykę Moskwy, ponieważ w ciągu trzech lat Rosja nauczyła się obchodzić proste sankcje naftowe. Jedną ze słabości sankcji jest to, że wprowadzane są z miesięcznym opóźnieniem, a nie natychmiast.

