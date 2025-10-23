"Zniweczenie wzajemnych relacji". Na Węgrzech wrze po wpisie Sikorskiego

Nie milkną echa decyzji polskiego sądu, który w ubiegłym tygodniu nie wyraził zgody na wydanie stronie niemieckiej Wołodymyra Żurawlowa, podejrzanego o wysadzenie rurociągu Nord Stream, a także uchylił areszt mężczyźnie. Wyrok był powodem spięcia pomiędzy szefami resortów spraw zagranicznych Polski i Węgier.

Kiedy Péter Szijjártó napisał na swoim koncie na platformie X, że polski sąd, "na polecenie Donalda Tuska", odmówił ekstradycji "terrorysty", Sikorski odparł, że jest dumny z postanowienia sędziego.

"Ponadto mam nadzieję, że wasz odważny rodak, major «Madziar», wreszcie zdoła wysadzić rurociąg naftowy zasilający machinę wojenną Putina i że będziecie otrzymywać ropę przez Chorwację" – dodał szef polskiego MSZ.

Złość na Węgrzech

Słowa o nadziei na wysadzenie rurociągu "Przyjaźń" wywołały niezadowolenie na Węgrzech. Premier kraju Viktor Orban stwierdził, że słowa Sikorskiego to przejaw "wojennej psychozy", która może zniszczyć "tysiącletnią przyjaźń" między oboma narodami.

W podobnym tonie wypowiedział się szef gabinetu politycznego węgierskiego premiera, Balazs Orban.

"Skandaliczne: Polski minister spraw zagranicznych ma nadzieję, że Ukraińcom uda się wysadzić rurociąg naftowy «Przyjaźń», który zapewnia Węgrom dostawy energii. To najciemniejszy wymiar histerii wojennej. Chociaż @sikorskiradek może dążyć do zniweczenia relacji polsko-węgierskich, chciałbym mu przypomnieć, że nasze narody łączy historyczna przyjaźń i jesteśmy krajami sojuszniczymi" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Rurociąg "Przyjaźń"

Rurociąg Przyjaźń to największy na świecie system rurociągów, który łączy Syberię i Europę Środkową. Instalacja została wybudowany w latach 1960–64 (Drużba-1) oraz 1969–74 (Drużba-2). Rozpoczyna bieg w Almietjewsku, biegnie poprzez Samarę i Briańsk, gdzie jedna z nitek (o średnicy do 800 mm) odchodzi do Windawy na Łotwie (Uniecza – Połock – Możejki – Windawa), a dalej do Mozyrza, gdzie rozdziela się na dwie nitki: północną, biegnącą przez Białoruś i Polskę do Lipska w Niemczech, oraz południową, biegnącą przez Ukrainę, Słowację dwoma odgałęzieniami do Czech i Węgier.

