Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"

Agencja Reutera zwraca uwagę, że węgierski premier nie podał w poście na Facebooku żadnych szczegółów dotyczących rozmowy telefonicznej z rosyjskim przywódcą.

O tym, że prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się wkrótce w Budapeszcie, poinformował w czwartek Trump, po rozmowie telefonicznej z Putinem. Przed szczytem przywódców obu państw ma dojść do spotkania na szczeblu szefów dyplomacji, czyli amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.

Kreml: Szczyt Putin-Trump może się odbyć w ciągu dwóch tygodni

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w piątek, że szczyt Putin-Trump może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona data, konieczne jest ustalenie wielu szczegółów. Dodał, że Ławrow i Rubio skontaktują się ze sobą telefonicznie i umówią się na spotkanie.

– Jest wiele pytań, trzeba wyznaczyć zespoły negocjacyjne i tak dalej. Dlatego wszystko będzie robione etapami – przekazał Pieskow. Jak dodał, "panuje powszechne przekonanie, że niczego nie należy odkładać na później".

W piątek Zełenski w Białym Domu

Reuters odnotowuje, że wiadomość o przygotowaniach do szczytu USA-Rosja pojawiła się w przeddzień wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, który ma rozmawiać z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem o sprzedaży Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk.

Zełenski ostatni raz był w Waszyngtonie w lutym. Tamta wizyta zakończyła się awanturą i dyplomatycznym skandalem, po tym jak prezydenci pokłócili się przed kamerami.

Z Putinem Trump spotkał się ostatni raz w sierpniu w Anchorage na Alasce. Było to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu. Szczyt nie przyniósł żadnych przełomowych rozstrzygnięć w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Czytaj też:

Putin i Zełenski nigdy się nie spotkają? Trump wskazał główną przeszkodzę