Spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie. Orbán: Jesteśmy gotowi!

Na platformie X Orbán napisał: "Planowane spotkanie między prezydentami Stanów Zjednoczonych i Rosji jest świetną wiadomością dla miłujących pokój ludzi świata. Jesteśmy gotowi!".

Trump rozmawiał z Putinem. Zapowiedział kolejne wspólne spotkanie

To reakcja węgierskiego premiera na rozmowę telefoniczną Donalda Trumpa i Władimira Putina. Amerykański prezydent określił ją jako "produktywną" i zapowiedział zarówno rozmowy wysokich rangą przedstawicieli obu państw, jak i własne spotkanie z Putinem — właśnie w stolicy Węgier. "Prezydent Putin i ja spotkamy się w uzgodnionym miejscu — w Budapeszcie na Węgrzech — aby sprawdzić, czy możemy zakończyć tę 'niechlubną' wojnę między Rosją a Ukrainą" — napisał w czwartek Trump na Truth Social.

Budapeszt już wcześniej pojawiał się jako potencjalna lokalizacja rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, jednak propozycja ta była konsekwentnie odrzucana przez władze w Kijowie.

Węgry w grupie państw dążących do pokoju

Kilka dni demu premier Węgier Viktor Orbán podkreślił w wywiadzie dla radia "Mandiner", że jego kraj należy do grupy państw i przywódców dążących do zakończenia konfliktów zbrojnych i przywrócenia pokoju. Jak powiedział, Węgry są częścią "globalnego sojuszu liderów na rzecz pokojowych rozwiązań", który liczy już ponad 12 członków. Orbán zaznaczył, że zaproszenie go na szczyt w egipskim Szarm el-Szejk – gdzie podpisano plan pokojowy dla Strefy Gazy – potwierdza rolę Węgier jako aktywnego uczestnika działań na rzecz pokoju na świecie.

Szef węgierskiego rządu skrytykował jednocześnie europejskich przywódców za wspieranie dalszego trwania wojny na Ukrainie. Jego zdaniem, gdyby Europa współpracowała z USA i Donaldem Trumpem, pokój już dawno zostałby osiągnięty. Orbán wyraził przekonanie, że przyszła współpraca z Trumpem może pomóc zakończyć wojnę i przywrócić stabilność w regionie.

