Bawarczycy zagłosowali. "Trzęsienie ziemi"

Chadecka CSU wygrała wybory do landtagu Bawarii z wynikiem ok. 35 proc., ale straciła w nim bezwzględną większość – wynika z sondaży exit poll. To najsłabszy wynik od niemal 70 lat. Według pierwszych sondaży, drugie miejsce z poparciem 18,5 proc. wywalczyli Zieloni, co oznacza, że podwoiliby swój wynik wyborczy w stosunku do 2013 roku.

Wyborcy głosowali też na centroprawicowych Wolnych Wyborców (11,5 proc.) i antyimigrancką Alternatywę dla Niemiec (AfD), która uzyskała 11 proc. głosów. Dopiero na czwartym miejscu znaleźli się socjaldemokraci – SPD, którzy według exit poll mogą liczyć na ok. 9,6 proc. Co ważne, SPD w ostatnich wyborach regionalnych w Bawarii w 2013 roku SPD miało 20,6 proc. głosów i pozycję drugiej siły politycznej w landtagu. W przeliczeniu na mandaty w 180-miejscowym parlamencie Bawarii CSU może na podstawie tych wyników liczyć na 74-79 miejsc, SPD na 20-21, Zieloni na 40, Wolni Wyborcy na 24-25, AfD na 23-24, a FDP na 11.