Pielgrzymka do sanktuarium odwołana z powodu blokady dżihadystów

Powodem są problemy z przemieszczaniem się pielgrzymów, związane z brakiem paliwa do pojazdów, będącym skutkiem blokady wokół stołecznego Mali narzuconej przez dżihadystów z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów (GSIM).

Pielgrzymka do Kity miała odbyć się po raz 54 w najbliższy weekend pod hasłem zapożyczonym od trwającego w Kościele powszechnym Jubileuszu 2025: „Pielgrzymi nadziei”. Odwołanie pielgrzymki zdarzyło się już w 2014 roku z powodu epidemii eboli.

Przewodniczący episkopatu bp Jonas Dembélé zachęcił wiernych do przeżycia czasu przewidzianego na pielgrzymkę w duchowej komunii z Matką Bożą Malijską, modląc się o pokój i pomyślność kraju.

Pielgrzymka odwołana przez dżihadystów

W Kicie znajduje się najstarsza katolicka parafia w Mali, założona w 1888 roku przez misjonarzy ze zgromadzenia duchaczy, który prowadzili ewangelizację tych ziem. Znajduje się tam figura Matki Bożej wykonana przez jednego z ówczesnych zakonników z gliny z dna wyschniętej rzeki. Przez ponad 60 lat znajdowała się na dziedzińcu, gdy jednak w latach 50. XX wieku biskup Étienne Courtois z miejscowej diecezji Kayes zorganizował tam pielgrzymkę, która stała się sukcesem, figurę umieszczono nad ołtarzem kościoła.

W 1966 roku biskupi Mali postanowili, że świątynia ta będzie narodowym sanktuarium. Początkowo pielgrzymi przybywali tam w drugą niedzielę po Wielkanocy, ale w 1988 roku termin ten przeniesiono na niedzielę najbliższą 20 listopada – datę przybycia misjonarzy przed stu laty.

W 1992 roku rozpoczęto budowę większego kościoła, który poświęcił dwa lata później kard. Bernardin Gantin, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Świątynia może pomieścić 3 tysiące wiernych, a odrestaurowana figura Matki Bożej znalazła się w jej centrum. Wokół powstały miejsca noclegowe, restauracje, sklepy z dewocjonaliami. Do Kity przybywają również katolicy z państw ościennych.

Chrześcijanie stanowią 2-3 proc. mieszkańców w większości muzułmańskiego (93 proc.) Mali.

