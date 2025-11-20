Znany pisarz niechciany w Rosji. Książka wycofana

Wydawnictwo AST musiało zakończyć dystrybucję popularnej książki amerykańskiego autora na wniosek Roskomnadzoru, regulatora mediów i internetu. O sprawie poinformował dyrektor działu literatury pięknej oficyny w rozmowie z portalem RBK.

"To" w Rosji na cenzurowanym

Już wcześniej lokalne media w Nowosybirsku informowały, że tamtejsze księgarnie otrzymały nakaz wycofania książek Kinga w związku z ustawą zakazującą "propagandy LGBT". Nie wskazano jednak, które fragmenty powieści "To" wzbudziły zastrzeżenia rosyjskich władz.

Polsat News przypomina, że już kilka lat temu rosyjska prasa opublikowała listę książek, które miały zniknąć z półek księgarskich po wprowadzeniu ustawy zakazującej "propagandy LGBT". "Poza bestsellerową powieścią Kinga znalazły się tam m.in. 'Dekameron' Giovanniego Boccaccia, 'Uczta' Platona, 'W poszukiwaniu straconego czasu' Marcela Prousta oraz 'Nietoczka Niezwanowa' Fiodora Dostojewskiego" – czytamy.

Choć nie wskazano klarownych powodów decyzji ws. powieści Stephena Kinga, przedstawiciele popularnych rosyjskich sklepów internetowych Wildberries i Russ przekazali państwowym mediom, że "ściśle przestrzegają" prawa i nie zezwalają na sprzedaż książek zakazanych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ich przedstawiciele nie podali jednak, w jaki sposób "To" łamie rosyjską ustawę o zakazie "propagandy LGBT".

King przeciwnikiem Muska i Trumpa

W ubiegłym roku Stephen King odszedł z portalu X, którego szefem jest Elon Musk, aby wyrazić sprzeciw wobec dojścia do władzy w USA Donalda Trumpa i nawiązanie przez niego współpracy z Muskiem. Od tego czasu stał się aktywnym użytkownikiem serwisu Bluesky, który powstał jako konkurencja dla X. "Opuszczam Twittera. Próbowałem zostać, ale atmosfera stała się zbyt toksyczna. Śledź mnie na Threads, jeśli chcesz" – ogłosił autor m.in. "Lśnienia".

Jednak w lutym br. 77-letni King nagle opublikował wpis na X-ie. Zwracając się do swoich 6,8 mln obserwujących zapytał, czy za nim tęsknili, po czym stwierdził, że chciał jedynie przekazać, iż "Trump jest zdradzieckim sympatykiem Putina". "Dwa razy bardziej odnosi się to do Muska" – zaznaczył.

