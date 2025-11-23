O spojrzeniu kolonialnym

Marwa Mahmoud ma 35 lat. Jako mała dziewczynka przybyła z rodzicami do Włoch z Egiptu. W Bolonii ukończyła studia językowe i literatury obcej. W lewicowych władzach regionu Reggio Emilii jest radną odpowiedzialną za politykę edukacyjną i interkulturalną, czyli integrację migrantów, a także dialog przybyszów z tubylcami.