O spojrzeniu kolonialnym

PIECZEŃ RZYMSKA W Italii szaleństwa antykultury woke i haniebne próby dyskryminacji inaczej myślących jeszcze nie dorównują głupotą i rozmiarami temu, co dzieje się na amerykańskich uniwersytetach, ale jesteśmy na dobrej drodze.
Marwa Mahmoud ma 35 lat. Jako mała dziewczynka przybyła z rodzicami do Włoch z Egiptu. W Bolonii ukończyła studia językowe i literatury obcej. W lewicowych władzach regionu Reggio Emilii jest radną odpowiedzialną za politykę edukacyjną i interkulturalną, czyli integrację migrantów, a także dialog przybyszów z tubylcami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.