O spojrzeniu kolonialnym
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

Flagi Włoch i UE
PIECZEŃ RZYMSKA W Italii szaleństwa antykultury woke i haniebne próby dyskryminacji inaczej myślących jeszcze nie dorównują głupotą i rozmiarami temu, co dzieje się na amerykańskich uniwersytetach, ale jesteśmy na dobrej drodze.

Marwa Mahmoud ma 35 lat. Jako mała dziewczynka przybyła z rodzicami do Włoch z Egiptu. W Bolonii ukończyła studia językowe i literatury obcej. W lewicowych władzach regionu Reggio Emilii jest radną odpowiedzialną za politykę edukacyjną i interkulturalną, czyli integrację migrantów, a także dialog przybyszów z tubylcami.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

