Jest podejrzany ws. pożaru Marywilskiej 44. Został skazany na Litwie

Sąd w Wilnie skazał Daniła B. na trzy lata i cztery miesiące więzienia za podpalenie sklepu sieci Ikea – podał litewski nadawca publiczny LRT. Co ciekawe, sędzia zmniejszył wyrok z początkowo zaproponowanych pięciu lat.

Obywatel Ukrainy był oskarżony o działania przygotowawcze do zamachów terrorystycznych oraz nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych. Według śledczych, miał działać na rzecz rosyjskich służb wywiadowczych, planując ataki nie tylko w Wilnie, ale także w innych miastach Litwy oraz na Łotwie. Prokurator podkreślił, że B. działał w ramach grupy terrorystycznej.

Podpalenie hali przy Marywilskiej

Ukrainiec jest podejrzewany w Polsce o podpalenie centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. Wyrok, który zapadł na Litwie nie wpływa na polskie śledztwo, w którym Daniłowi B. grozi znacznie surowsza kara.

Pożar na Marywilskiej wybuchł 12 maja 2024 r. Spłonęło 1400 sklepów i punktów usługowych. W śledztwie dotyczącym tej sprawy Danił B. nie ma zarzutu bezpośredniego podpalenia obiektu. Według ustaleń śledczych, na obecnym etapie ma odpowiadać za nagranie pożaru i przekazanie materiału zleceniodawcy w Rosji.

Pod koniec października Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał trzech obywateli Ukrainy za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch z nich usłyszało również wyroki za utrudnianie śledztwa i pomoc w ucieczce innemu członkowi grupy – Serhiiemu Chalyi.

Śledztwo dotyczy między innymi podpalenia sklepu OBI przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie (14 kwietnia 2024 r.)., podpalenia sklepu sieci Ikea w Wilnie (9 maja 2024 r.), podpalenia centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.), a także przygotowania do podpalenia sklepu Ikei w Rydze na Łotwie.

Śledczy twierdzą, że pożar hali przy Marywilskiej 44 był wynikiem podpalenia dokonanego przez członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Na razie nie ustalono bezpośrednich sprawców podpalenia.

Czytaj też:

800 zł i 200 dolarów za ucieczkę podpalacza Marywilskiej. Pomagali Ukraińcy