Podpalenie hali przy Marywilskiej w Warszawie. Ukraińcy skazani

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał trzech obywateli Ukrainy za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwóch z nich usłyszało również wyroki za utrudnianie śledztwa i pomoc w ucieczce innemu członkowi grupy Serhiiemu Chalyi. Sprawa dotyczy m.in. podpaleń dokonanych na terenie Polski i Litwy.

Ukraińcy skazani w ramach śledztwa

Serhii R., Pavlo T. oraz Vladyslav Y. zostali skazani w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez mazowiecki pion PZ Prokuratury Krajowej. Postępowanie dotyczy działania zorganizowanej grupy mającej dokonywać sabotażu oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym. Jej członkowie mieli wywoływać pożary obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terytorium państw należących do Unii Europejskiej (Polska, Litwa, Łotwa). Działalność mieli prowadzić również na obszarze Ukrainy i Rosji.

Śledztwo dotyczy między innymi podpalenia sklepu OBI przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie (14 kwietnia 2024 r)., podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.), podpalenia Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.), a także przygotowania do podpalenia sklepu IKEA w Rydze na Łotwie.

Pavlo T. został skazany na karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Serhii R. – na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a Vladyslav Y. – na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny (jeden oskarżony złożył wniosek o uzasadnienie).

Pożar hali przy Marywilskiej

Śledczy twierdzą, że pożar hali przy Marywilskiej 44 był wynikiem podpalenia dokonanego przez członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Na razie nie ustalono bezpośrednich sprawców podpalenia.

W toku ww. postępowania Serhii Chalyi jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz koordynowanie działań sabotażowych prowadzonych na terytorium Polski, Litwy i innych państw UE. Zarzutów tych dotychczas nie udało się mu ogłosić, ponieważ miejsce jego pobytu pozostaje nieznane. Jest obecnie poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Za udzielenie mu pomocy w ucieczce z Polski w maju 2024 r. skazani zostali Serhii R. i Pavlo T. powyższym wyrokiem z dnia 18 września 2025 roku. Śledztwo jest kontynuowane.