Kard. Fernández: Małżeństwo jest możliwe jedynie między mężczyzną i kobietą

Kard. Víctor Manuel Fernández zabrał głos podczas watykańskiej prezentacji noty doktrynalnej Dykasterii Nauki Wiary „Jedno ciało. Pochwała monogamii”. Wyjaśnił, że dokument „pragnie zgłębić wartość i piękno monogamii jako wyłącznego związku pomiędzy mężczyzną i kobietą”.

Przyznał, że początkowo nota miała nosić tytuł „My dwoje”, aby wskazać „decyzję o należeniu do siebie nawzajem, ich dwojgu w sposób wolny połączonych wobec świata”. Prefekt Dykasterii zauważył, że o ile Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, iż „istotnymi właściwościami małżeństwa są jedność i nierozerwalność”, to nota skupia się „jedynie na jedności” jako „wspólnocie życia, przyjaźni małżeńskiej, wzajemnej pomocy, całkowitym dzieleniu się ze sobą”. „Miłość małżeńska to głęboka więź emocjonalna, zakorzeniona w woli, która wybiera innego jako jedność z samym sobą” – stwierdził argentyński purpurat.

Zaznaczył, że dokument na razie jest dostępny jedynie w wersji włoskiej, a tłumacze obecnie pracują nad przekładami na inne języki.

Jednocześnie kard. Fernández podkreślił, że nota nie wnosi żadnych zmian do encykliki św. Pawła VI „Humanae vitae” [o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego – KAI].

Kościół zajmuje się poligamią

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, hierarcha wskazał, że dokument Dykasterii chce dać motywację dla monogamii, nie zajmuje się natomiast poligamią ani poliamorią. Zaznaczył, że kwestię poligamii, będącej problemem w Afryce, rozpatruje obecnie Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SECAM). Przyznał jednak, że „w niektórych wioskach, gdy katechista zostawia pozostałe żony, to grozi im głód i śmierć”, dlatego potrzebne jest tu „działanie krok po kroku i roztropność”.

Pytany o pary jednopłciowe, potwierdził raz jeszcze, że „małżeństwo istnieje tylko między mężczyzną i kobietą”. I choć „inne związki mogą mieć wartość”, to „nie odpowiadają naturze małżeństwa”.

