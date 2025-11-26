Sarkozy idzie do więzienia. Ostateczny wyrok

70-letni polityk odwołał się od wyroku skazującego z ubiegłego roku ws. nielegalnego finansowania kampanii wyborczej w 2012 roku.

Sarkozy miał otrzymać karę roku pozbawienia wolności, ale sześć miesięcy zostało zawieszone. Dzięki tej decyzji połowę wyroku były prezydent Francji mógł wykonać w alternatywny sposób, np. poprzez noszenie elektronicznej bransoletki, bez konieczności odbywania kary w więzieniu.

Kolejny wyrok na Sarkozy'ego

W październiku br. Nicolas Sarkozy trafił za kratki z powodu innej sprawy. Wówczas polityk został skazany za "przestępczą zmowę" przy finansowaniu kampanii wyborczej w 2007 roku. Jednocześnie były francuski przywódca został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym korupcji i przyjmowania nielegalnego finansowania kampanii.

– Wyrok więzienia dla Nicolasa Sarkozy'ego został wykonany szybko ze względu na "niezwykle poważny charakter" przestępstwa – powiedziała sędzia Nathalie Gavarino.

"20 dni w zakładzie karnym uczyniło go pierwszym powojennym przywódcą Francji, który odbył karę więzienia" – przypomina rmf24.pl.

10 listopada br. Sarkozy został zwolniony z więzienia. Utrzymany został jedynie policyjny dozór do czasu rozpatrzenia apelacji w sprawie.

Były prezydent zaprzecza zarzutom

Polityk konsekwentnie zaprzeczał zarzutom, nazywając siebie ofiarą zemsty i nienawiści. Nie pojawił się osobiście na rozprawie, ale uczestniczył w niej za pośrednictwem łącza wideo z więzienia.

Sarkozy we wpisie zamieszczonym w serwisie X podziękował swoim współpracownikom za wsparcie i zapewnił o swojej niewinności. "Wasze tysiące wiadomości z wyrazami wsparcia głęboko mnie poruszyły i dały mi siłę, by przetrwać tę próbę" – podkreślił.

"Prawda zwycięży. To fakt, którego uczy nas życie" – napisał po powrocie do domu. Jak dodał, teraz skupi się na apelacji. "Koniec tej historii dopiero zostanie napisany" – oświadczył były prezydent Francji.

Czytaj też:

Coraz trudniejsza sytuacja wokół Sarkozy'ego. Współwięźniowie wszczęli buntCzytaj też:

Groźby śmierci i wyzwiska. Sarkozy pod specjalnym nadzorem