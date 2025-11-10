Były prezydent Francji w więzieniu. Sąd podjął zaskakującą decyzję
Były prezydent Francji w więzieniu. Sąd podjął zaskakującą decyzję

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy
Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy Źródło: PAP/EPA / Teresa Suarez
Sąd w Paryżu zgodził się na zwolnienie byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego z więzienia w oczekiwaniu na rozpatrzenie apelacji. Stało się to zaledwie kilka tygodni po tym, jak rozpoczął on odbywanie pięcioletniego wyroku.

Nicolas Sarkozy trafił do więzienia 21 października po tym, jak we wrześniu sąd uznał go winnym popełnienia przestępstwa spiskowego w związku z działaniami podejmowanymi przez jego bliskich współpracowników, mającymi na celu zdobycie funduszy od nieżyjącego już przywódcy Libii Muammara Kadafiego na jego prezydencką kampanię w 2007 roku.

Został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym korupcji i przyjmowania nielegalnego finansowania kampanii.

– Wyrok więzienia dla Nicolasa Sarkozy'ego został wykonany szybko ze względu na „niezwykle poważny charakter” przestępstwa – powiedziała sędzia Nathalie Gavarino.

W ubiegłym miesiącu Nicolas Sarkozy został osadzony w więzieniu La Sante w Paryżu. Jednak w poniedziałek prokurator zalecił zwolnienie byłego prezydenta Francji do czasu rozpatrzenia apelacji i objęcie go ścisłym nadzorem sądowym, z zakazem kontaktowania się z innymi oskarżonymi i świadkami biorącymi udział w postępowaniu. Prokurator stwierdził, że Nicolas Sarkozy nie stwarza zagrożenia ucieczką.

Z więzienia były prezydent Francji będzie mógł wyjść jeszcze w poniedziałek.

Nicolas Sarkozy konsekwentnie zaprzeczał zarzutom, nazywając siebie ofiarą zemsty i nienawiści. Nie pojawił się osobiście na rozprawie, ale uczestniczył w niej za pośrednictwem łącza wideo z więzienia.

Wcześniej w poniedziałek powiedział sądowi, że uszanuje każde żądanie wymiaru sprawiedliwości, jeśli zostanie zwolniony.

Źródło: DoRzeczy.pl / reuters.com
