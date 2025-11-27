Incydent z udziałem szefa MSZ Węgier. Odmówiono mu zgody na lądowanie

Maszyna miała lądować w Banja Luce, jednak, jak podkreślił Helez, władze Węgier nie przedstawiły wyjaśnienia, dlaczego minister znalazł się na pokładzie i jaki był cel wizyty.

Polityczne tło incydentu

Helez przypomniał, że Budapeszt wspierał lidera bośniackich Serbów Milorada Dodika "w działaniach podważających suwerenność BiH". – Moim obowiązkiem jako ministra obrony BiH jest ochrona porządku konstytucyjnego, prawa oraz interesów BiH. Dlatego postanowiłem nie dawać zgody na ten lot, dopóki nie zostaną zagwarantowane pełna przejrzystość i szacunek dla naszego państwa – napisał na Facebooku.

Szijjártó dzień wcześniej, w środę odwiedził Serbię, gdzie omawiał kwestie związane z pomocą dla Belgradu po przerwaniu dostaw ropy z Chorwacji. Po tej wizycie miał udać się do Republiki Serbskiej, części składowej BiH.

Węgierskie wsparcie dla Dodika

Według Heleza zarówno premier Węgier Viktor Orbán, jak i Szijjártó aktywnie wspierali Milorada Dodika w działaniach wymierzonych w jedność i integralność terytorialną Bośni i Hercegowiny. Dodik i Sinisza Karan, który według wstępnych wyników wygrał w niedzielę przedterminowe wybory prezydenckie w Republice Serbskiej, spotkali się w środę z Orbanem w Budapeszcie. Dodik twierdzi, że jego polityka cieszy się poparciem premiera Węgier.

Dodik został w sierpniu usunięty ze stanowiska prezydenta Republiki Serbskiej. Wcześniej prawomocnie skazano go na rok więzienia oraz sześć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za utrudnianie wykonywania decyzji Wysokiego Przedstawiciela Wspólnoty Międzynarodowej w BiH Christiana Schmidta, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją układu z Dayton. Polityk jest znany z podważania sensu istnienia Bośni i Hercegowiny i działań na rzecz odłączenia Republiki Serbskiej. Jest objęty sankcjami kilku państw europejskich.

