Piraci porwali statek. Polak wśród zakładników

Piraci zaatakowali tankowiec u wybrzeży Gwinei Równikowej i uprowadzili część jego załogi. – Wśród zakładników znajduje się dziewięć osób, w tym obywatel Polski – poinformował w rozmowie z Polsat News rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Na razie nie ma informacji dotyczących stanu zdrowia Polaka.

Piraci porwali statek. Polak zakładnikiem

Statek, który padł ofiarą ataku, zmierzał do Malabo, stolicy Gwinei Równikowej. Szczegółowe okoliczności zdarzenia, a także liczba napastników biorących udział w porwaniu, nie są znane.

Zgłoszenie o ataku trafiło do polsatnews.pl od jednego z widzów za pośrednictwem Wrzutni. Z przekazanej wiadomości wynika, że na uprowadzonym statku często pracują polscy marynarze.

Według raportu firmy Vanguard, specjalizującej się w bezpieczeństwie morskim, porwano co najmniej dziewięciu członków załogi, a czterech kolejnych pozostało na pokładzie jednostki.

Niebezpieczny region Zatoki Gwinejskiej

Region Gwinei Równikowej nie należy do najbezpieczniejszych jeśli chodzi o pirackie napady. Choć sytuacja się poprawia, notuje się mniej incydentów piractwa niż w szczytowych latach, to region Zatoki Gwinejskiej nadal pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych obszarów dla statków. Do porwań i ataków na statki dochodzi tam regularnie.

Gwinea Równikowa leży w środkowo-zachodniej części Afryki, nad Zatoką Gwinejską. Składa się z części kontynentalnej (Rio Muni) oraz kilku wysp, w tym największej – Bioko, na której znajduje się stolica Malabo. Graniczy z Kamerunem na północy i Gabonem na wschodzie oraz południu.