Mocne słowa aktorki o Trumpie. Semka: Ameryka ma własną Krystynę Jandę

– To niebezpieczny czas w tym kraju, w tej republice: człowieku, który jest skorumpowany i nieprzyzwoity, atakuje nasze instytucje – powiedziała Barbra Streisand w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian". Dodała: – To naprawdę, naprawdę przerażające. Modlę się tylko o to, aby ludzie wrażliwi i szanujący prawdę, wyszli z domów i zagłosowali.

Artystka zaapelowała: – Proszę o więcej, niż tylko o głosowanie. Głosujcie na demokratów! Głosujcie tak jak chcecie, aby wyglądał wasz kraj, głosujcie zgodnie z tym, co czujecie. Traktujcie się nawzajem z życzliwością i szacunkiem. Mam przyjaciół, którzy są republikanami, a potrafimy zjeść wspólnie obiad i zgodzić się na to, że nie zawsze się zgadzamy.

