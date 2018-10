Piloci uniknęli katastrofy. Niebezpieczny lot Ryanaira

Aurelijus Valeiša/CC BY 2.0

Nad Hiszpanią, na wysokości 10 kilometrów doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niewiele brakowało, by doszło do zderzenia w powietrzu dwóch maszyn.

Zderzeniu w ostatniej chwili zapobiegli piloci, którzy zareagowali szybko na sygnał z systemu ostrzegania TCAS w kokpicie. Oba samoloty należały do irlandzkich linii. Maszyny Boeing-737-800, jedna lecąca z Sewilli do Tuluzy, druga z Santiago de Compostela na Majorkę, leciały na tej samej wysokości, jednak nikt nie zwrócił uwagi, że ich trasy przecinają się w jednym punkcie. Na szczęście odpowiednio zadziałał system ostrzegania przed kolizją i udało się uniknąć katastrofy. Jeden samolot wzniósł się nieco w górę, drugi obniżył lot. Według hiszpańskiej Komisji Badania Wypadków w Lotnictwie Cywilnym w momencie mijania dzieliła je wysokość 120 m i odległość 4 km. W sprawie prowadzone jest śledztwo.