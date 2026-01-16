Spór o Grenlandię. Ruch ze strony Polski

Szef MSZ powiedział w piątek na antenie Radia PiK, że Polska powinna starać się o świat, w którym pewne normy obowiązują, a "świat, w którym duzi mogą zmieniać dowolnie granice mniejszych krajów, to jest świat, który widzieliśmy w przeszłości i w którym Polska raczej była ofiarą takich działań".

– Nie podzielam entuzjazmu naszej prawicy, która uważa, że świat pięści dla Polski będzie korzystny. I to jest jeden z powodów, dla których premier Donald Tusk podpisał "deklarację paryską" w obronie suwerenności, w obronie prawa krajów do samostanowienia. W najbliższych dniach na Grenlandię uda się nasz ambasador z Kopenhagi, aby na miejscu zorientować się w sytuacji – powiedział Radosław Sikorski.

Sikorski: Dania traktuje plany USA śmiertelnie poważnie

Wiceszef rządu odniósł się również do deklaracji premiera Donalda Tuska, który przekazał, że Polska nie planuje wysłać swoich żołnierzy na Grenlandię. – W naszym porządku konstytucyjnym o wysyłaniu kontyngentów za granicę, nawet na ćwiczenia, decyduje prezydent, więc domniemuję, bo nie wiem, że premier uznał, że zapewne prezydent się na to nie zgodzi – powiedział Sikorski.

Na pytanie o to, czy siłowe przejęcie Grenlandii przez USA jest realne, minister spraw zagranicznych odpowiedział: "Stany Zjednoczone potwierdzają, jakie mają plany i z tego, co wiem, Dania traktuje to śmiertelnie poważnie". Wicepremier przypomniał jednocześnie, że USA mają tzw. pełną zdolność operacyjną na Grenlandii – kiedyś miały tam wiele baz oraz 15 tys. żołnierzy, a obecnie mają 150 żołnierzy, lecz "to jest ich decyzja".

– Nie wiem, czy Grenlandię można po prostu przejąć, póki co obowiązuje tam konstytucja duńska i umowy pomiędzy Danią i Grenlandią, zgodnie z którymi Grenlandczycy mają prawo zażądać referendum, mają prawo usamodzielnić się i wtedy dokonywać swoich wyborów – mówił Radosław Sikorski.

Czytaj też:

Spór o Grenlandię. Zaskakujące słowa generała ws. PolskiCzytaj też:

Biały Dom reaguje na ruchy wokół Grenlandii. "To nie wpłynie na Trumpa"