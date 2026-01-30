Polska jako wzór. Amerykańska senator zabrała głos

Konferencję zorganizowała ambasada Szwecji w Stanach Zjednoczonych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie i think tank CEPA.

Lisa Murkowski odniosła się do sytuacji Arktyki.

– Zbyt długo traktowaliśmy Arktykę jako odległy, odizolowany obszar, zamrożoną strefę współpracy. Wiemy jednak, że dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna – powiedziała senator. Jak dodała, obecnie Arktyka stała się punktem politycznych napięć.

Murkowski: Mam nadzieję, że to tymczasowe

Murkowski stwierdziła, że "zmiana, która nastąpiła w tak dramatyczny sposób, jest niepokojąca dla mnie, ale też z pewnością dla wielu naszych sojuszników". – A to nie dlatego, że Arktyka przestała być ważna, lecz ze względu na kwestię przewidywalności i wiarygodności partnerów. Mam nadzieję, że to tymczasowe – zaznaczyła.

Część państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego zaproponowała w połowie stycznia br. operację pod nazwą "Arctic Sentry", której celem byłoby zapewnienie silniejszej obecności NATO w regionie Arktyki.

Pomysł stanowił odpowiedź na na zarzuty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który stwierdził, że partnerzy z NATO nie robią wystarczająco dużo dla zabezpieczenia tego strategicznie ważnego obszaru.

– Uważam, że (...) jesteśmy na dobrej drodze do przeprowadzenia wspólnej operacji – powiedział we wtorek w Berlinie minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Kluczowa rola Polski

Amerykańska senator dużo uwagi poświęciła roli Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Lisa Murkowski wskazała na zaangażowanie Polski w wydatki na rzecz obronności i modernizację sił zbrojnych.

– Polska jest obecnie jednym z najskuteczniejszych i najważniejszych członków sojuszu NATO. (...) Mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski – powiedziała polityk.

Murkowski zwróciła również uwagę na znaczenie współpracy wojskowej. – Stany Zjednoczone są dumne z tego, że dowodzą NATO-wską wzmocnioną, wysuniętą obecnością w Polsce, a służba amerykańskich żołnierzy obok żołnierzy polskich jest świadectwem bardzo silnej i nierozerwalnej więzi – zaznaczyła senator.

