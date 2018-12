Francja: Kilkadziesiąt tysięcy policjantów, kilkuset zatrzymanych. Władza szykuje się na "żółte kamizelki"

Protest żółtych kamizelek we Francji

Kolejna odsłona protestów we Francji. Demonstranci, którzy są zwani popularnie „żółtymi kamizelkami”, zebrali się rano na placu l’Etoile i ruszyli Polami Elizejskimi w stronę pałacu prezydenckiego. Protestujących zatrzymała policja, ale we Francji nikt nie ma wątpliwości, że nie będzie to spokojny dzień.