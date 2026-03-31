Amerykańska dziennikarka porwana w Iraku

Informację o porwaniu amerykańskiej dziennikarki podało irackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na które powołuje się agencja Reutera.

Irak: W Bagdadzie uprowadzono amerykańską dziennikarkę

Szczegóły sprawy nie są znane. Rząd w Bagdadzie zapewnia jednak, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby szybko i bezpiecznie uwolnić dziennikarkę. Intensywne działania w tej sprawie mają prowadzić lokalne służby.

Dotychczas w związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę.

Z ustaleń mediów wynika, że chodzi o Shelly Kittleson. To reporterka specjalizująca się w tematyce Bliskiego Wschodu. Współpracuje z takimi tytułami, jak Politico, BBC i "Foreign Policy".

